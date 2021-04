Paulo Dybala si è recentemente raccontato ai microfoni di Llanos, streamer spagnolo che ha usato il proprio canale Twitch per intervistare il numero 10 della Juventus. Una lunga chiacchierata in cui la Joya ha parlato un po’ di tutto, dalla sfida con Ronaldo per il centesimo gol con la Vecchia Signora: “A me ne manca uno, a lui tre, però vuole sempre vincere anche in allenamento”, insomma la corsa è aperta. La prossima tappa di questa corsa alla tripla cifra sarà quella contro la Fiorentina del prossimo turno di Serie A, con Ronaldo probabile titolare e l’argentino che invece deve battere la concorrenza di Morata per giocare dal primo minuto.

Dybala parla del suo futuro alla Juventus

C’è poi un passaggio nella stessa intervista in cui Dybala parla della stagione bianconera e fissa il prossimo obiettivo: “Abbiamo ancora da giocare la gara contro l’Atalanta valida per la finale di Coppa Italia”, poi ricorda a tutti che “abbiamo vinto un trofeo con il Napoli” la Supercoppa Italiana. Due traguardi che comunque non rendono meno amara la stagione della Juventus: “Ovviamente è un anno negativo, lo scudetto lo vincerà l’Inter, di solito siamo noi quelli abituati a vincere”.

L’ultima frase invece è quella che potrebbe cambiare il futuro della Joya: “Speriamo di fare meglio l’anno prossimo, imparando dai nostri errori”, dice Dybala che evidentemente pensa ancora in bianconero per il suo futuro.

Questa è una notizia perché nel frattempo sono tanti i rumors sul suo futuro. La questione contratto è ancora da risolvere, esso scade nel 2022, la firma ancora non c’è stata e anzi sembra che l’ultima offerta della Vecchia Signora sia considerata troppo bassa dall’entourage del calciatore. Il problema è che se non si troverà un nuovo accordo c’è il rischio per la Juve di perdere il giocatore a parametro zero fra poco più di un anno.

Le ultime di calciomercato

Per tutti questi motivi continuano i rumors sul futuro lontano dalla Juventus di Paulo Dybala, con l’Atletico Madrid che lo vorrebbe per rinforzare l’attacco di Simeone. Sempre di attualità sono le voci di un possibile scambio con Mauro Icardi che però ad oggi sarebbe abbastanza complicato. Il Paris Saint Germain infatti starebbe per chiudere la trattativa per il rinnovo di Neymar, che quindi resterà a Parigi.

Con lui e Mbappè non ci sarebbe spazio nella formazione titolare per Dybala che, se dovesse lasciare Torino, sicuramente non si accontenterebbe di un ruolo da comprimario nella sua nuova squadra. Insomma la questione è spinosa, le recenti parole di Dybala vanno in una direzione, i rumors di mercato in un’altra: la telenovela pare quindi destinata a continuare.