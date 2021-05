Il campionato italiano si è chiuso con una clamorosa sorpresa. Non ci si riferisce alla vittoria della Juventus a Bologna per 4 a 1 ma al pareggio del Napoli contro Hellas Verona allo stadio Diego Armando Maradona. Un 1 a 1 che porta i bianconeri in Champions League, con i campani che invece si qualificano all'Europa League. Un risultato inaspettato scaturito anche dalla prestazione deludente del Napoli, che non è riuscita ad essere concreta in fase realizzativa.

La Juventus ha quindi festeggiato la qualificazione alla massima competizione europea, un risultato importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico.

Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo noto tifoso del Napoli Raffaele Auriemma. Ospite al programma televisivo di Mediaset Tiki Taka Auriemma ha sottolineato come la Juventus non si meritasse di andare in Champions League. Ha infatti aggiunto che i bianconeri sono stati agevolati dal rigore concesso dall'arbitro Calvarese in Juventus-Inter per presunto fallo di Perisic su Cuadrado, penalty trasformato proprio dal colombiano.

Raffaele Auriemma ritorna su Juventus-Inter

"Può essere meritato il quarto posto per la Juventus quando Calvarese ha regalato un rigore a Cuadrado a quattro minuti dalla fine? Nella vita il merito è un'altra cosa". Queste le parole con cui Auriemma si è espresso lunedì 24 maggio nell'ultima puntata stagionale di Tiki Taka.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come i bianconeri siano stati agevolati nella qualificazione alla Champions League dal presunto errore di Calvarese in Juventus-Inter, con l'arbitro che ha assegnato il rigore su Cuadrado a pochi minuti dalla fine per un contatto in area di rigore nerazzurro fra il colombiano e Perisic.

Secondo Auriemma quindi avrebbe meritato il Napoli di qualificarsi alla massima competizione europea.

I commenti dei tifosi della Juventus alle dichiarazioni di Auriemma

Sul sito ilbianconero.com alcuni tifosi della Juventus hanno voluto rispondere alle parole di Raffaele Auriemma. Un sostenitori bianconero ha scritto: "Invece l'espulsione assurda e folle di Bentancur da parte di Calvarese, ad inzio ripresa, che ha lasciato la JUVE in Dieci uomini per '40 Minuti, mentre era in vantaggio per 2 a 1 senza nemmeno particolare fatica, questo invece è meritato, caro Auriemma?".

Evidente il riferimento alla decisione dell'arbitro di sanzionare con un'ammonizione (dopo che Bentancur era già stato ammonito nel primo tempo) un fallo del centrocampista uruguaiano su Lukaku. Un altro tifoso della Juventus ha sottolineato come le colpe della mancata qualificazione alla Champions League del Napoli sono da attribuire a De Laurentiis. Ha infatti dichiarato: "Il quinto posto del Napoli, caro Auriemma, è merito di ADL.....e del Verona".