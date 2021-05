La Juventus nell'ultimo mese della stagione è riuscita ad inanellare una serie di vittorie: quella contro l'Inter all'Allianz Stadium, quella in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e il successo contro il Bologna in campionato. Il 4-1 del Dall'Ara (e il contemporaneo pareggio del Napoli) ha sancito la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Uno dei protagonisti di questo finale di stagione alla Juventus è stato probabilmente il centrocampista Dejan Kulusevski. Il nazionale della Svezia è stato decisivo in Coppa Italia con un gol ed un assist ma ha regalato grandi prestazioni anche in campionato contro Inter e Bologna.

Lo svedese, in un post su Instagram, ha voluto fare un bilancio della stagione disputata dalla Juventus, sottolineando come sia stata nel complesso deludente. D'altronde le ambizioni dei bianconeri erano ben altre ad inizio stagione: confermarsi in campionato e arrivare fino in fondo in Champions League. Su Instagram Dejan Kulusesvki ha precisato che la stagione è stata difficile anche se la Juventus ha dimostrato di non mollare mai.

Il post su Instagram di Dejan Kulusevski

"Questa stagione è stata frustrante per noi e per i nostri tifosi, lo sapevamo. Avevamo grandi aspettative, ma a volte le cose vanno in un altro modo": è questa la parte iniziale del post condiviso su Instagram da Kulusevski.

Il centrocampista svedese ha sottolineato quindi come la squadra bianconera sia partita con importanti aspettative, allo stesso tempo ha aggiunto che è facile sorridere e darsi da fare quando le cose vanno bene. Ha poi aggiunto: "Non molliamo mai, facciamo errori e tutto questo è sicuro, ma non molliamo mai. Mai l'abbiamo fatto, mai lo faremo".

Kulusevski ha poi sottolineato che gli abbracci in finale di Coppa Italia e nell'ultima partita contro il Bologna sono un modo per sottolineare come insieme siano stati raccolti importanti risultati in questo finale di stagione. Infine il centrocampista svedese ha aggiunto di essere orgoglioso di far parte della Juventus.

La stagione di Dejan Kulusevski

La stagione di Dejan Kulusevski è stata caratterizzata da un inizio decisamente positivo. Successivamente però lo svedese non è stato incisivo come ci si aspettava, complici evidentemente anche le prestazioni e i risultati ottenuti dalla squadra bianconera. Lo svedese però ha chiuso alla grande la stagione, dando un grande contributo alla vittoria della Coppa Italia. 35 partite giocate nel campionato italiano, tre gol realizzati e quattro assist forniti ai suoi compagni, a cui bisogna aggiungere sei partite e un assist in Champions League e cinque partite, tre gol e tre assist in Coppa Italia.