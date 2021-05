Tutto fermo ma solo apparentemente in casa Crotone. La formazione calabrese, retrocessa in cadetteria, è chiamata a ripartire provando a ricostruire una squadra competitiva. In ottica futura gli squali starebbero valutando alcuni profili, tra questi ci potrebbe essere anche un giovane dell'Atalanta come Emmanuel Gyabuaa.

Di pari passo è atteso in questi giorni l'incontro decisivo tra la società e il tecnico Serse Cosmi per decidere il futuro della panchina, con alcuni nomi pronti per l'eventuale successione.

Crotone, un talento per il centrocampo

In attesa di capire quali calciatori faranno parte della squadra del torneo 2021-2022 e quali saluteranno la città per cercare fortuna altrove, il Crotone starebbe monitorando il giovane centrocampista del settore Primavera dell'Atalanta, Emmanuel Gyabuaa classe 2001. Un talento di prospettiva, che sarebbe conteso anche da un'altra formazione del torneo cadetto, la Spal.

Per entrambe le società l'operazione potrebbe essere imbastita con la formula del prestito fino a fine stagione. In caso di trasferimento in una delle due squadre per Emmanuel Gyabuaa si tratterebbe della prima esperienza da professionista.

Si pensa al futuro della panchina del Crotone

Potrebbe essere lontano dalla Calabria il futuro del tecnico Serse Cosmi.

L'allenatore umbro, subentrato a Giovanni Stroppa, non è riuscito nelle ultime 14 giornate di Serie A a invertire la rotta di una squadra mai apparsa veramente in corsa per la salvezza. Nonostante il finale di stagione che ha visto gli squali evitare l'ultima posizione, chiudendo con tre risultati utili consecutivi, la dirigenza potrebbe virare su un nuovo profilo.

Piacerebbe il giovane tecnico crotonese Francesco Modesto, attualmente impegnato nella disputa dei play-off di Serie C con la Pro Vercelli.

Un 'profeta in patria'

Il passato di Francesco Modesto è stato di alto profilo con la maglia di diversi club di Serie A. Lo stesso ex difensore ha però ottenuto un grande traguardo da calciatore con il Crotone, conquistando sotto la guida di Ivan Juric, nel torneo cadetto 2015-2016, la prima "storica" promozione in Serie A.

Un "profeta in patria" che ora potrebbe ritornare nella sua città, questa volta da allenatore, cercando di riportare il Crotone nel grande calcio nel più breve tempo possibile.

Una valida alternativa in panchina in caso di separazione tra i calabresi e Serse Cosmi potrebbe essere anche il tecnico Paolo Zanetti attualmente impegnato con il Venezia nella finale Play-Off di Serie B per la promozione in Serie A.