Manuel Locatelli potrebbe giocare nel Barcellona dalla prossima stagione. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe infatti la prima scelta dei blaugrana per ricoprire il ruolo di vice Busquets. Il Barca potrebbe dunque "soffiare" il centrocampista alla Juventus, che starebbe seguendo Locatelli da almeno un anno.

Duello Juve-Barcellona per Locatelli

Al Barcellona piacerebbe Locatelli. Il centrocampista ex Milan, esploso nel Sassuolo di De Zerbi, ha compiuto 23 anni lo scorso gennaio ed è pronto per ritagliarsi uno spazio in un top club europeo.

Manuel Locatelli è uno dei centrocampisti seguito dalla Juventus, ma le ultime vicende legate alla Superlega, avrebbero raffreddato i rapporti tra i bianconeri e il Sassuolo.

Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League della Juventus e dal finale di stagione del Sassuolo: nel caso in cui i neroverdi riuscissero a qualificarsi alla Conference League, e la Juventus mancasse l'obiettivo Champions, il giocatore potrebbe non essere particolarmente stimolato nell'andare a Torino.

Il duello di mercato tra Barcellona e Juventus per Locatelli, potrebbe così incrociare nuovamente i destini delle due società a distanza di un anno dalla trattativa Arthur-Pjanic, che non ha di fatto giovato a nessuna delle due società, viste le deludenti prestazioni dei due registi. Questo è il motivo principale per il quale il presidente Laporta sarebbe disposto a privarsi del centrocampista bosniaco, liberando di fatto il posto che andrebbe ad occupare Manuel Locatelli.

I numeri in Italia di Locatelli

Manuel Locatelli è stato acquistato dal Sassuolo quando giocava nel Milan per circa 15 milioni di euro. In rossonero aveva dimostrato di essere un giocatore di prospettiva, collezionando 63 presenze e 2 gol in prima squadra, di cui uno bellissimo segnato alla Juventus il 22 ottobre 2016. Il Milan inoltre, ha diritto a una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista.

Arrivato al Sassuolo nell'agosto 2018, Locatelli ha giocato il primo anno in prestito dai rossoneri, e poi a giugno 2019, i neroverdi hanno acquistato l'intero cartellino del giocatore. In Emilia, il mister De Zerbi è riuscito a valorizzare le caratteristiche di Locatelli, rendendolo uno dei playmaker più forti della Serie A.

Con De Zerbi, Locatelli ha giocato tre stagioni ad altissimo livello, nelle quali ha disputato 95 partite, segnando 6 reti e regalando ben 10 assist ai suoi compagni.

Attualmente, il valore del centrocampista lecchese si avvicinerebbe ai 40 milioni di euro, una cifra che poche squadre si possono permettere in Europa e soprattutto in Italia. La cifra potrebbe inoltre aumentare nel caso in cui, e non è da escludere, Locatelli fosse uno dei protagonisti dell'europeo con la maglia della Nazionale.