Il Calciomercato del Milan deve ancora prendere il via ufficialmente, ma la dirigenza rossonera si sta già muovendo sul mercato. Nella giornata del 26 maggio, infatti, Paolo Maldini ha annunciato il definitivo addio con Gianluigi Donnarumma, il quale dovrebbe essere sostituito dal portiere del Lille, Mike Maignan. Proprio in virtù di come è finita l'avventura con Donnarumma, il Milan non sembra avere intenzione di ripetere lo stesso errore con Alessio Romagnoli, al quale avrebbe comunicato che non ci sarà alcuna offerta per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2022.

Sul fronte offensivo, invece, i rossoneri avrebbero intenzione di puntare forte su Dusan Vlahovic, che potrebbe essere liberato qualora la Fiorentina dovesse acquistare Andrea Belotti.

Calciomercato Milan, 'pugno duro' con Romagnoli

Il Milan non avrebbe presentato a Raiola nessun contratto di rinnovo per Romagnoli, nemmeno alla cifra attuale di 3,5 milioni di euro a stagione. L’ex capitano rossonero ha giocato solo 107 minuti, tra Lazio e Benevento, anche a causa di problemi muscolari. Anche dopo essere tornato a disposizione non ha più ritrovato la titolarità, con Stefano Pioli che si è affidato al roccioso duo formato da Kjaer e Tomori, i quali hanno offerto prestazioni molto convincenti rispetto al nazionale italiano.

Il giocatore si troverà di fronte ad un bivio: un anno di probabile panchina oppure cercare un altro club, in modo tale da rilanciarsi per il proseguimento della sua carriera. Il giocatore farà bene ad affrettarsi a decidere il proprio futuro, specialmente dopo che la società rossonera avrebbe deciso di non proporre a Romagnoli alcuna offerta per il rinnovo contrattuale.

Calciomercato Milan, si riapre la pista che porta a Vlahovic

Il possibile arrivo di Vlahovic al Milan dipenderà molto dal futuro del bomber granata Belotti. La stagione del 'Gallo' in Serie A 2020-21 con il Torino è stata strana, dato che ha realizzato 11 gol nelle prime 21 partite della stagione, ma solo due gol nelle restanti 17, entrambi su rigore.

Il suo contratto con il Torino scadrà nel 2022 e le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo, ma il presidente del Torino Cairo ha dichiarato nelle scorse settimane che parlerà con il capitano granata per capire le sue intenzioni. Ad oggi la volontà di Belotti è quella di valutare le sue possibilità, visto che ha 27 anni e vuole competere su un palcoscenico più grande. Non mancano i club pronti a investire sul Gallo e tra questi ci sarebbe la Roma di José Mourinho, con Edin Dzeko o Borja Mayoral in partenza. Sarebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro per Belotti, ma il Torino ne vorrebbe almeno 25. Tra coloro che hanno seguito con attenzione gli sviluppi della situazione c'è anche il Milan, ma con un posto nella prossima Champions League assicurato, i rossoneri vorrebbero investire su un attaccante diverso come Dusan Vlahovic.

La Fiorentina non vuole rinunciare al suo pregiato centravanti, ma non si può escludere che Rocco Commisso possa sostituire il serbo con Belotti, facendo si che Vlahovic possa accasarsi al Milan.