L'Inter è pronta a prendersi il palcoscenico anche questa estate. Dopo aver meritatamente conquistato il titolo di campione d'Italia, ora proverà a rendersi protagonista anche nella sessione estiva di mercato. Dal 23 maggio in poi, giorno in cui è prevista l'ultima gara di campionato, Steven Zhang sarà atteso da un incontro con i suoi collaboratori e il mister Antonio Conte. Le valutazioni da fare saranno diverse e tutti i nodi dovranno essere sciolti. Uno su tutti, quello che riguarda la permanenza a Milano di Conte, Marotta e Ausilio. Tutti e tre hanno una scadenza di contratto fissata per il prossimo giugno 2022.

La società dovrà garantire loro una squadra in grado i competere per i primi quattro posti e magari puntare anche alla seconda stella, che significa nuova vittoria dello scudetto. Un altro nodo è quello del mercato. La società avrebbe chiesto al tecnico ex Juve di non avanzare richieste folli. La prima necessità è quella di risanare il bilancio in rosso e, per farlo, c'è necessità di vendere alcuni top player. In cima alla lista ci sarebbe Lautaro Martinez. Il Toro sarebbe molto ricercato in Spagna e la sua permanenza a Milano non è così scontata.

Lautaro: tentazioni dalla Spagna

Il numero 10 nerazzurro sarebbe molto ricercato dai club spagnoli. Fino alla sessione di gennaio del 2021 il Toro ha sempre avuto una sola pretendente: il Barcellona.

In una recente intervista, lo stesso giocatore ha dichiarato di essere stato vicinissimo ai blaugrana, ma alla fine la voglia di rimanere all'Inter ha prevalso su tutto. La società catalana non ha potuto affrontare una simile spesa per via della crisi economica legata al Covid e sarà difficile anche per le altre mettere a segno un colpo da 90 milioni.

I madrileni, ad esempio, avrebbe una strategia tra le mani. L'Inter non ha ancora terminato il pagamento dell'acquisto di Hakimi. Il Real non vorrebbe più quei soldi, ma vorrebbe acquistare Lautaro aggiungendo 30 milioni. La risposta dell'Inter, per il momento, è stata un chiaro no. Nelle ultime ore anche l'Atletico Madrid si sarebbe avvicinato molto al Toro, ma il club nerazzurro avrebbe chiuso le porte ancora una volta.

Nessun addio, Lautaro vicino al rinnovo

Per allontanare qualsiasi tipo di tentazioni, l'Inter vuole accelerare i tempi per il rinnovo di Lautaro. Conte lo considera un punto fermo della squadra e la società non vuole lasciarlo andare via. Gli accordi tra le parti sono stati già definiti a gennaio, ma la firma non è ancora arrivata. Il Toro lo scorso mese ha anche 'divorziato' con i suoi ex agenti, e i primi contatti con quelli nuovi sarebbero già avvenuti. Ora spetta alla società fissare un incontro per mettere nero su bianco la permanenza di Lautaro a Milano.