Juventus e Atalanta sono pronte a scendere in campo per la finale di Coppa Italia. La partita andrà in scena mercoledì 19 maggio alle ore 21, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio in cui disputa le partite casalinghe il Sassuolo. La partita sarà visibile in diretta su Rai1 e in streaming sull'app RaiPlay.

Juve a caccia del 14° trionfo in Coppa Italia

Andrea Pirlo dovrebbe schierare Gianluigi Buffon in porta, alla sua ultima partita con la Juventus. Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbero, invece, partire Cristiano Ronaldo e Morata come titolari.

In difesa Chiellini sarebbe favorito su Bonucci, mentre non sarà della partita lo squalificato Alex Sandro. Il mister bianconero dovrà, inoltre, tenere alta la concentrazione in vista dell'ultima giornata di campionato, in cui la Juventus è chiamata a vincere contro il Bologna per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. L'eventuale vittoria della Coppa Italia, poretebbe il secondo trofeo nel palmares personale di Andrea Pirlo da allenatore: inoltre, sarebbe la quattordicesima Coppa Italia della storia della Juventus.

Diverso il discorso per Gianpiero Gasperini: la sua Atalanta ha ottenuto la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League e affronterà con meno ansia l'ultima giornata di campionato: battere il Milan sarebbe un assist per la Juventus, che, in classifica, si trova staccata di una sola lunghezza dai rossoneri.

Nella sfida con la Juve, il mister Gasperini dovrebbe partire con i due trequartisti Pessina e Malinovskyi alle spalle di Duvan Zapata. In difesa torna Toloi, mentre per Muriel sarebbe prevista la partenza dalla panchina. L'eventuale trionfo sarebbe il secondo nella storia dei bergamaschi.

I precedenti tra Juventus e Atalanta

La finale di Coppa Italia sarà la 137esima sfida tra Juventus e Atalanta. I precedenti complessivi di tutte le partite ufficiali vedono in netto vantaggio i bianconeri, con 72 vittorie totali. Sono invece 16 le vittorie dell'Atalanta e 48 i pareggi. Diverso il discorso per quanto riguarda le partite di Coppa Italia, dove regna l'equilibrio: su un totale di 16 partite, le due squadre hanno totalizzato 6 vittorie a testa e 4 pareggi.

L'ultima sfida in Coppa Italia risale al 30 gennaio 2019, quando l'Atalanta sconfisse 3-0 la Juventus nei quarti di finale, trascinata dalla doppietta di Duvan Zapata e dal gol di Castagne. Anche in quella edizione i bergamaschi arrivarono in finale e vennero sconfitti dalla Lazio di Simone Inzaghi.

Probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Chiellini, De Ligt, Cuadrado; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Pessina, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gianpiero Gasperini

Arbitro: Davide Massa; Guardalinee: Passeri Costanzo; IV uomo: Di Bello; Var: Vivenzi, Valeri.