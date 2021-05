L'Inter alla fine lo ha conquistato. Lo scudetto numero 19 è arrivato al termine della 34esima giornata di Serie A, dopo il pareggio dell'Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al fischio finale di Pairetto è scattata la festa nerazzurra per le strade di Milano e in sede, con striscioni e cori che il popolo interista aveva in serbo da ben 11 anni. Il dominio bianconero in Italia è stato interrotto dopo nove anni e a farlo è stato lo stesso allenatore che lo aveva aperto con la sua ex squadra: Antonio Conte. Il tecnico leccese ha saputo ridare vigore ad una Serie A formato Juventus, costruendo nell'arco di due anni una squadra forte, unita e con una propria identità.

I giocatori nerazzurri hanno saputo mettere in pratica il suo insegnamento e il campo gli ha dato ragione. Ora che il trofeo è stato conquistato, la società meneghina punta dritta alla prossima stagione, per rafforzare una rosa già di per sé molto competitiva. Il duello con gli storici rivali bianconeri si rinnova anche nella campagna acquisti estiva. Entrambe le società avrebbero puntato un giovane ragazzo del Barcellona.

Inter-Juve: sfida per Riqui Puig

La sfida Inter-Juve si arricchisce di un altro capitolo. Dopo aver spodestato i bianconeri dal trono di campioni d'Italia, la società interista proverà a farlo anche sul fronte mercato. Marotta, che spera di portare a Milano la seconda stella l'anno prossimo, è pronto a rinforzare la squadra per metterla in condizioni di lottare ai più alti livelli in campo europeo.

Paratici, invece, ha la necessità di continuare il processo di ringiovanimento della rosa juventina. Entrambi gli ex colleghi avrebbero messo gli occhi su Riqui Puig del Barcellona. Il giovane classe 99 non trova spazio nel Barcellona di Koeman, e la sua cessione è ormai ad un passo. Le due società italiane vorrebbero intavolare delle trattative di scambio con la società catalanea I blaugrana avrebbe messo da tempo gli occhi su due gioielli nerazzurri: Lautaro Martinez, da sempre il loro oggetto dei desideri, e Alessandro Bastoni.

Per ora l'Inter non ha alcuna intenzione di venderli, ma le strade del mercato sono infinite. La Juventus, d'altra parte, dovrebbe cercare di fare plusvalenza per tentare il colpo dell'estate. Per far questo occorre vendere dei giocatori considerati cedibili, tipo Ramsey, Rabiot, Bernardeschi e Bentancur.

Inter a caccia di un centrocampista

Riqui Puig è solo l'ultimo nome nella lista degli acquisti dei nerazzurri. Conte ha da sempre richiesto una pedina di centrocampo in grado di sbaragliare le carte. Oltre al giovane talento del Barcellona, si è parlato anche di Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio ha le qualità richieste da Conte, ma per strapparlo alla Lazio ci vorrà una maggiore liquidità, quella che potrebbe arrivare dalla vendita di un top player.