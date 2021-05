Il nome di Lautaro Martinez potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato, dopo essere stato già al centro di diversi rumors la scorsa estate, quando piaceva molto al Barcellona. A distanza di un anno, i blaugrana sono pronti a tornare alla carica per l'attaccante argentino, visto che questa volta l'Inter pare costretta a dover ascoltare eventuali offerte a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e in particolar modo il club meneghino in questi mesi. Anche l'agente del giocatore ha detto che bisognerà vedere cosa vorrà fare la società nerazzurra prima di potersi esprimere.

Il Barcellona torna su Lautaro Martinez

L'Inter si prepara ad una nuova estate caratterizzata dai rumors di mercato che vedranno al centro l'attaccante argentino, Lautaro Martinez. Il "Toro", infatti, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Barcellona, con i blaugrana che sono sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l'addio dello scorso anno di Luis Suarez. E il Barça un tentativo per il classe 1997 lo aveva fatto già l'anno scorso, scontrandosi con il muro eretto dalla società nerazzurra, che mise le cose in chiaro dicendosi disposta a privarsene solo dinanzi al pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

A distanza di qualche mese le cose sembrano essere cambiate, anche a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi mesi.

Inoltre, è cosa ormai nota che l'Inter dovrà privarsi di un big in questa sessione di mercato per sistemare il bilancio. Uno dei candidato a partire è proprio Lautaro che sarà ceduto o, in alternativa, rinnoverà il proprio contratto. Un accordo per il rinnovo era stato già trovato con il suo vecchio agente ma adesso bisogna rifare tutto da quando il giocatore ha deciso di affidarsi ad un nuovo agente, Alejandro Camano.

Ma il Barcellona ci proverà seriamente questa estate.

Possibile scambio

Inter e Barcellona sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Lautaro Martinez. I nerazzurri non chiederanno la clausola rescissoria da 111 milioni di euro come fatto la scorsa estate e, anzi, avrebbero anche aperto alla possibilità di intavolare un maxi scambio importante, oltre ad un congruo conguaglio economico, tra i 60 e i 70 milioni di euro almeno.

Sono due i nomi che i blaugrana potrebbero mettere sul piatto. Uno potrebbe essere Junior Firpo o Emerson Royal, soprattutto qualora dovesse andare via Achraf Hakimi. L'altro, invece, è Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che ha deluso quest'anno in Catalogna e per questo il club è pronto a cederlo dopo averlo acquistato l'anno scorso dalla Juventus in uno scambio con Arthur.