La prossima estate l'Inter potrebbe essere costretta a fare un sacrificio importante in uscita sul Calciomercato per cercare di far quadrare i conti. La società, infatti, deve far fronte alla crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi mesi e i giocatori e lo staff tecnico, inoltre, avrebbero rifiutato di rinunciare a due mensilità, come aveva chiesto il presidente, Steven Zhang. Si proverà a fare cassa con gli esuberi ma in caso di proposte importanti anche i titolare potrebbero essere messi sul mercato. Uno dei giocatori che sembra avere maggiori estimatori all'estero è Milan Skriniar, che in quest'annata è tornato ad alti livelli.

Psg su Milan Skriniar

Milan Skriniar potrebbe essere uno dei giocatori che infiammerà la prossima sessione estiva di calciomercato. Già la scorsa estate il centrale slovacco era finito al centro di rumors di mercato, ma il Tottenham si è mosso solo negli ultimi giorni, a settembre, mettendo sul piatto 30 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo bassa dall'Inter. Il tempo, poi, ha dato ragione ai nerazzurri visto che, dopo un'annata (quella scorsa) sicuramente al di sotto delle aspettative, quest'anno il classe 1995 è tornato ad altissimi livelli, diventando un perno fisso dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il giocatore è partito in sordina, con l'allenatore che inizialmente lo faceva alternare con Danilo D'Ambrosio, ma da metà ottobre in poi non ha lasciato più il campo, se non per rifiatare.

A dimostrazione di un rendimento ritrovato c'è anche il tabellino, visto che Skriniar è tornato al gol dopo oltre due anni. L'ex Sampdoria, infatti, ha messo a segno tre reti in 31 partite di campionato.

E questi numeri hanno attirato l'attenzione del Paris Saint Germain, che già nei mesi scorsi aveva fatto dei sondaggi per il giocatore.

I parigini sono in cerca di un rinforzo di livello per il reparto arretrato da affiancare a Marquinhos, dato che Thiago Silva, andato via l'anno scorso in scadenza di contratto, non è stato sostituito.

La possibile trattativa

Stando alcune indiscrezioni il Paris Saint Germain si sarebbe mosso con il noto agente, Marcelo Simonian, per capire se c'è la possibilità di arrivare a Milan Skriniar.

Il tecnico dei parigini, Pochettino, è un suo grande estimatore e preme per il suo acquisto. L'Inter, comunque, ha già dimostrato di non essere disposta a concedere sconti e se l'estate scorsa, dopo un'annata deludente, ha rifiutato 30 milioni di euro, difficilmente tra qualche mese accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 50-60 milioni di euro. Cifra notevole che permetterebbe al club meneghino di fare cassa e realizzare una plusvalenza notevole.