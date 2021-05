Mercoledì 19 maggio 2021 la Juventus ha vinto la Coppa Italia battendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia l'Atalanta per 2-1. I gol di Kulusevski e di Federico Chiesa hanno permesso ai bianconeri di ottenere il loro secondo trofeo stagionale, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, nello stesso stadio, sconfiggendo il Napoli per 2-0, il 20 gennaio scorso. Oltre alla qualificazione alla prossima Champions League, che i piemontesi dovranno cercare di ottenere nell'ultima giornata di campionato, a tenere banco è la posizione del tecnico Andrea Pirlo. Resterà alla guida della Juve o andrà via?

Pirlo, una stagione complicata

Non è così certo che se la Juventus dovesse centrare l'accesso alla massima competizione europea, nell'ultimo atto della Serie A 2020/2021, Andrea Pirlo resterà alla guida tecnica dei bianconeri. Dopo 9 scudetti consecutivi, i piemontesi hanno dovuto abdicare in favore dell'Inter dell'ex Antonio Conte che aveva cominciato il ciclo dei campionati vinti della Juve. Al di là dello scudetto, tante cose non hanno funzionato in casa bianconera e la svolta sperata, dopo aver terminato il rapporto con Sarri, non si è avuta. Nella corsa al titolo, Cristiano Ronaldo e compagni non sono mai stati protagonisti in questa stagione. Hanno pesato i tanti passi falsi come, ad esempio, quelli contro il retrocesso Benevento, con la Juve incapace di vincere sia all'andata in Campania (1-1) che al ritorno dove sono stati addirittura sconfitti.

A pesare nel bilancio c'è anche il cammino in Champions League, interrotto agli ottavi di finale per il secondo anno di fila. Ad eliminare i bianconeri è stato un Porto ridotto in dieci uomini per tutto il secondo tempo della gara di ritorno, tempi supplementari compresi.

Juventus, vincere a Bologna potrebbe non bastare

Domenica 23 maggio, a Bologna, la Juventus si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri non saranno, però, padroni del proprio destino. Dovranno, infatti, pensare solo a vincere, nella speranza di un passo falso da parte di Napoli o Milan. Gli uomini di mister Gattuso saranno impegnati in casa contro un Verona che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Più complicata, sulla carta, la trasferta dei rossoneri a Bergamo contro l'Atalanta.

I piemontesi tiferanno proprio per i nerazzurri sconfitti in Coppa Italia. Zapata e compagni hanno centrato l'accesso alla loro terza Champions League consecutiva e sono in corsa per centrare, per la prima volta nella storia, la seconda posizione in campionato.

Pirlo: 'Il mio obiettivo è continuare qui'

Per il futuro di Andrea Pirlo, la gara in Emilia Romagna potrebbe significare tantissimo. La domanda che ci si pone è se ottenere il pass per la Champions League 2021/2022, unito ai trionfi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, potrebbe consentire all'esordiente allenatore di essere confermato sulla panchina della Juventus. Nel post match con l'Atalanta ha affermato: "Io mi confermerei perché amo il calcio, questo lavoro e la Juve.

Il mio obiettivo è continuare qui, poi la società prenderà le sue decisioni". Per l'eventuale dopo Pirlo ci sono già tanti nomi a partire dalle suggestioni Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri. Sul futuro ex fantasista della Juve potrebbe dipendere il trionfo o meno della Liga con il Real Madrid. Circolano, per ora senza conferme, anche i nomi di Gasperini, Inzaghi e Mihajlovic.