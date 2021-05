La Juventus in questi giorni potrebbe prendere diverse decisioni importanti. In casa bianconera si starebbe valutando la posizione di Andrea Pirlo e non solo. Infatti, va monitorata con attenzione anche la situazione di Fabio Paratici. Il ds sarebbe in bilico e un suo addio sarebbe tutt'altro che da escludere. Nella giornata del 26 maggio, Fabio Paratici dovrebbe incontrare la Juventus proprio per parlare del futuro. Solo dopo questo summit si capirà se il dirigente lascerà il club bianconero oppure no. A rivelare che ci potrebbe essere un possibile incontro tra Paratici e la Juventus è stato il giornalista Romeo Agresti su Twitter.

Possibile incontro in giornata tra #Paratici e la #Juventus: si decide il futuro del manager piacentino // Paratici and Juventus may meet later today to decide the future of the chief football officer⏳⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 26, 2021

Massimiliano Allegri richiesto da molti club

Queste sono ore davvero calde per la Juventus che è chiamata a programmare il futuro. Al centro delle discussioni ci sono Fabio Paratici e Andrea Pirlo. Entrambi sono in bilico e rischiano di poter salutare il club. Il dirigente va in scadenza a giugno e nelle prossime ore incontrerà la società per capire se proseguire insieme oppure no. Una volta risolta questa situazione probabilmente sarà il turno dell'allenatore.

Andrea Pirlo spera di poter restare ma su di lui aleggia l'ombra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, però, avrebbe parecchie richieste e sarebbe anche nel mirino del Real Madrid e dell'Inter. Infatti, in caso di addio di Antonio Conte il club nerazzurro potrebbe cercare proprio il tecnico livornese. Ma attenzione alla tentazione real Madrid perché gli spagnoli avrebbero già mosso dei passi concreti per Allegri, visto che avrebbe già incontrato il suo agente.

Dunque, nelle prossime ore, si capirà qualcosa in più sul futuro della Juventus e in caso di addio di Fabio Paratici potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri. Qualora il tecnico livornese dovesse tornare alla Juventus ritroverebbe molti dei giocatori già allenati, ma spetterà a lui decidere chi sarà confermato e chi, invece, andrà ceduto.

Attenzione anche al futuro di Zinedine Zidane

Alla Juventus, in questi giorni, sono stati accostati i nomi di diversi allenatori e fra questi c'è anche quello di Zinedine Zidane. Il francese potrebbe lasciare il Real Madrid e a quel punto Andrea Agnelli potrebbe farsi avanti per portarlo a Torino. Ma Zidane potrebbe anche decidere di prendersi un anno sabbatico oppure approdare alla guida della Francia. Dunque, anche in questo caso andrà monitorata la situazione visto che le sorprese non sono da escludere. Il domino delle panchine potrebbe essere a livello europeo e non solo italiano perciò ci potrebbe essere molto lavoro da fare per tutti gli operatori di mercato.