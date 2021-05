La Juventus, nell'ultima giornata di campionato, è riuscita a strappare la qualificazione alla Champions League. Per i bianconeri questa è un'ottima notizia e adesso la società può programmare il futuro. La prima decisione importante da prendere è quella su Andrea Pirlo. La Juventus deve decidere se continuare con il tecnico bresciano oppure no. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione su Andrea Pirlo e poi si penserà a programmare il mercato. Qualora i bianconeri dovessero cambiare allenatore bisongnerá monitorare la situazione di Zinedine Zidane.

Il francese, nei prossimi giorni, incontrerà la dirigenza del Real Madrid per parlare del futuro e la sua permanenza sulla panchina dei blancos sembra in dubbio.

Pirlo aspetta la decisione della Juventus

Andrea Pirlo, nelle ultime settimane, è riuscito a rimettere in carreggiata la Juventus ottenendo quattro vittorie consecutive che sono risultate fondamentali. Infatti, i bianconeri hanno strappato all'ultimo respiro il pass Champions e hanno conquistato la Coppa Italia. Dunque, con questa inversione di marcia, Andrea Pirlo si è giocato le sue chance di rimanere alla Juventus. Adesso però, spetta alla società decidere se proseguire insieme oppure. Pirli, dal canto suo, vorrebbe restare alla Juventus e si è detto fiducioso: "Io mi vedo qui al 100%, sono fiducioso ma vedremo con la società".

Dunque, le prossime ore saranno decisive per capire cosa farà la Juventus. In caso di addio di Andrea Pirlo restano in piedi le candidature di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Il francese è sotto contratto con il Real Madrid e deve decidere se restare in Spagna oppure no. Per quanto riguarda Allegri la strada da percorrere sarebbe più semplice poiché non è legato a nessun club.

La Juventus riprenderà a metà luglio

La Juventus ha concluso la stagione 2020/2021e adesso per alcuni giocatori è tempo di andare in vacanza mentre per gli altri ci saranno gli impegni con le rispettive nazionali. Nel frattempo la società lavorerà per rinforzare la rosa dopodiché verrà il momento di preparare la nuova stagione.

La Juventus, indipendentemente da chi sarà l'allenatore, si ritroverà alla Continassa alla metà di luglio. Da lì in avanti inizierà il ritiro estivo e le varie amichevoli. Adesso, però, il campo deve lasciare il posto al mercato. I tifosi della Juventus sperano di sapere quanto prima quale sarà la scelta della società su Andrea Pirlo. Anche perché in caso di riconferma il mercato bianconero potrà iniziare ufficialmente un base alle richieste del tecnico bresciano. In caso di addio invece, toccherà al nuovo allenatore decidere come vorrà strutturare la sua rosa.