Il Milan è alle prese con le strategie di mercato per la prossima stagione al fine di prepararsi al meglio per il ritorno in Champions League. I dirigenti rossoneri avrebbero deciso di non riscattare il centrocampista Sandro Tonali e allo stesso tempo di non inviare una proposta di rinnovo per Alessio Romagnoli. Se confermate, tali decisioni sarebbero di un'importanza rilevante, poiché i due giocatori anche se scarsamente utilizzati da Stefano Pioli nella seconda parte di stagione, venivano comunque considerate due pedine fondamentali per il Milan.

Calciomercato Milan, sarebbe finita l'avventura di Tonali

Il Milan non dovrebbe utilizzare la sua opzione per acquistare Sandro Tonali a titolo definitivo dal Brescia, con il centrocampista che tornerà nella sua società madre. La scorsa stagione il Milan aveva chiuso l'acquisto di Tonali dal Brescia in prestito oneroso con opzione di riscatto, battendo la concorrenza di alcuni top club. L'acquisto del giocatore sembrava essere una formalità, ma importanti fonti affermano che invece alla fine il giovane centrocampista - dopo una stagione piuttosto deludente - non verrà acquistato a titolo definitivo dai rossoneri. Questo perché servirebbero altri 25 milioni di euro per completare l'acquisto considerando anche i bonus, e Tonali tornerà quindi al Brescia e dovrà trovare un nuovo club.

Il nazionale italiano ha giocato 37 partite con il Milan in tutte le competizioni in questa stagione, di cui 25 in Serie A, ma non è stato utilizzato molto nel finale da Pioli.

Calciomercato Milan, Paolo Maldini vorrebbe la cessione di Romagnoli

Il difensore italiano, Alessio Romagnoli, sembrerebbe essere destinato a lasciare il Milan non appena si aprirà la finestra di mercato, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero fatto una scelta basata su criteri tecnici ed economici e avrebbero stabilito che il giocatore non sarebbe più utile alla causa rossonera. L'ex romanista ha giocato solo 107 minuti dal 7 marzo in poi, contro Lazio e Benevento, in quanto nella fase decisiva della stagione l'allenatore Stefano Pioli si è affidato al binomio Simon Kjaer e Fikayo Tomori, che hanno offerto ampie garanzie.

Il Milan non ha presentato un'offerta a Mino Raiola per rinnovare il contratto di Romagnoli, nemmeno all'attuale cifra di 3,5 milioni di euro netti a stagione, e le offerte probabilmente arriveranno in estate. C'è l'idea che possa restare al Milan un altro anno e partire gratis ma le possibilità sono molto basse, perché Romagnoli vuole tornare a sentirsi protagonista e non vuole disputare un'intera stagione in panchina.