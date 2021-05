La Juventus la scorsa settimana ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione. Il club bianconero ha salutato Andrea Pirlo e Fabio Paratici e ha richiamato Massimiliano Allegri e promosso Federico Cherubini. La rivoluzione di Andrea Agnelli andrà avanti, visto che è in programma anche l'inserimento di una nuova figura a livello dirigenziale. Il nome in pole position per prendere il posto di amministratore delegato è Maurizio Arrivabene. Adesso, resta da capire quando arriverà l'annuncio ufficiale. In settimana, invece, ci sarà un incontro tra Massimiliano Allegri, Pavel Nedved e Federico Cherubini per parlare di mercato.

Sul tavolo delle discussioni ci saranno sicuramente i nomi di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Summit di mercato

A metà di questa settimana la Juventus pianificherà il mercato nei minimi dettagli. Infatti, sarà in programma un summit tra la dirigenza e Massimiliano Allegri. In questa occasione, il tecnico livornese dirà chi sono i giocatori che potranno rimanere e quelli che potranno partire. I nomi che più stanno calamitando l'attenzione sono quelli di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il primo va in scadenza di contratto nel 2022 e adesso bisognerà capire se si arriverà al rinnovo di contratto. Massimiliano Allegri potrebbe decidere di rimettere Dybala al centro del suo progetto tattico. Anche in questo caso dovrebbe esserci un incontro tra l'agente dell'argentino e la Juventus.

Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, invece, la decisione spetta solo a lui. Se CR7 deciderà di restare non ci saranno problemi, altrimenti si troverà una soluzione. La Juventus per liberare Ronaldo dovrà incassare circa 28 milioni per evitare una minusvalenza. Perciò non è da escludere che si possa provare a fare uno scambio.

Allegri pensa al rilancio di molti giocatori

Massimiliano Allegri nella sua seconda avventura alla Juventus ritroverà molti dei giocatori che ha già allenato. Tra questi ci sarà anche Alex Sandro. Il brasiliano sembrava vicino all'addio, ma con il ritorno di Allegri il suo destino potrebbe cambiare a potrebbe restare ancora alla Juventus.

Tra i giocatori che potrebbero restare c'è anche Adrien Rabiot. Il francese non è stato mai allenato da Allegri ma può avere proprio le caratteristiche che piacciono all'allenatore. Inoltre, nell'ultima stagione Rabiot è stato uno dei più positivi e questo dovrebbe valergli la riconferma. Mentre il suo compagno di reparto Rodrigo Bentancur potrebbe partire, ma anche in questo caso la decisione spetterà a Massimiliano Allegri. Il numero 30 juventino ha già lavorato con il tecnico livornese trovando sempre molto spazio.