La Juventus dovrà lavorare per costruire una nuova squadra a Massimiliano Allegri. L'obbiettivo è rinforzare la rosa per tornare a vincere lo scudetto e per competere in Champions League. Per questo motivo, la Juventus dovrà fare acquisti mirati dando però, un'occhiata al bilancio. I bianconeri dovranno sfruttare le occasioni che si presenteranno sul mercato. Una di queste potrebbe essere Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 99 si libererà a parametro zero e la Juventus potrebbe assicurarsi un talento assoluto. Del futuro di Donnarumma e non solo, come ha rivelato Tuttosport, ne avrebbero parlato Pavel Nedved e Mino Raiola.

Il manager e il vice presidente bianconero si sarebbero visti a Montecarlo. Nedved e Raiola, oltre che di Donnarumma, avrebbero parlato anche di Paul Pogba.

Si muove Nedved

Pavel Nedved ha un rapporto privilegiato con Mino Raiola visto che per tanti anni è stato il suo manager. Il vice presidente della Juventus, in questi giorni, si trovava a Montecarlo e avrebbe avuto modo di incontrare il noto procuratore. Raiola, in queste settimane, è al lavoro per trovare una squadra a Gigio Donnarumma che lascerà il Milan a costo zero. Il portiere sarebbe nel mirino della Juventus ma al momento i bianconeri non hanno ancora venduto Szczesny. Infatti, però poter arrivare a Donnarumma, la Vecchia Signora deve cedere il polacco.

Su Szczesny ci sono alcuni cub di Premier League. Mentre per quanto riguarda Paul Pogba, l'interesse della Juventus sarebbe concreto ma le difficoltá per arrivare al francese sarebbero molte. I bianconeri, però, potrebbero imbastire uno scambio Pogba - Ronaldo. Infatti, il Manchester United sarebbe sulle tracce di CR7 e qualora di facesse avanti concretamente con la Juventus potrebbe offrire proprio il cartellino del francese che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto.

Allegri vorrebbe rivitalizzare alcuni giocatori

La Juventus è già al lavoro per rinforzare la sua rosa e Pavel Nedved ha mosso i primi importanti passi con Mino Raiola. I nomi di cui avrebbero parlato i due sarebbero molti e tra questi ci sarebbe anche quello di Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, dopo la sfida Italia - San Marino, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e non ha risparmiato alcune frecciate ad Andrea Pirlo.

Bernardeschi ha anche elogiato Massimiliano Allegri sottolineando di essere felice che sia tornato alla Juventus. L'esterno classe 94 potrebbe essere uno dei giocatori a cui il tencico livornese vorrebbe concedere una seconda chance. Il miglior Bernardeschi alla Juventus lo si è visto proprio con Allegri perciò la speranza del giocatore sarebbe proprio quella di poter lavorare ancora con l'allenatore che lo ha aiutato maggiormente ad esprimere il suo talento.