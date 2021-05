La Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Massimiliano Allegri. Nella giornata del 28 maggio è stato dapprima annunciato l'esonero di Pirlo, successivamente è arrivato il comunicato ufficiale del ritorno in bianconero del tecnico livornese. Una decisione che potrebbe portare a diverse novità nella rosa bianconera. Allegri infatti potrebbe chiedere la permanenza di Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2021. Inoltre potrebbe ripartire da Morata e Dybala e provare a rivitalizzare il centrocampista Federico Bernardeschi, che nelle ultime due stagioni non è riuscito ad incidere come ci si aspettava.

L'ingaggio di Allegri potrebbe portare ad alcune cessioni pesanti, fra queste quella di Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti in un recente post su Instagram ha lasciato intendere di aver vinto tutto in Italia. Di conseguenza potrebbe lasciare la Juventus, magari per trasferirsi in un campionato in cui non ha mai giocato. Si parla infatti di un interesse concreto del Paris Saint Germain, con la compagna Georgina Rodriguez che apprezzerebbe la destinazione francese.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

A favorire l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, come scrive ilbianconero.com, potrebbe essere anche il rapporto non ideale fra il portoghese e Massimiliano Allegri.

Basti ricordare la reazione di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, quando con un gesto eloquente sottolineò come alla squadra mancassero gli attributi e la voglia di vincere la partita. Inoltre, un altro retroscena è quello riguardante la presunta confidenza che il tecnico livornese fece al presidente della Juventus Andrea Agnelli al momento del suo addio.

Allegri avrebbe invitato il massimo dirigente bianconero a considerare un futuro senza il portoghese perché la sua presenza in campo non avrebbe aiutato la crescita tecnica della squadra.

Cristiano Ronaldo interesserebbe anche al Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci uno scambio che porterebbe il portoghese in Inghilterra e il centrocampista francese Paul Pogba nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dal fatto che tali retroscena possano essere veri o meno, rimane concreta la possibilità di un addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo durante il Calciomercato estivo. Come già anticipato ad inizio articolo potrebbero invece rimanere Alvaro Morata e Paulo Dybala. Per il primo è probabile il rinnovo del prestito con l'Atletico Madrid. La Juventus quindi potrebbe pagare circa 10 milioni di euro per un altro anno e posticipare l'eventuale riscatto della punta spagnola (per circa 35 milioni di euro) a giugno 2022. Per quanto riguarda Paulo Dybala, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Di conseguenza per rimanere dovrà firmare il rinnovo contrattuale altrimenti la Juventus rischia di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.