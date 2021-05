La Juventus in estate potrebbe andare incontro ad una rivoluzione. I cambiamenti, infatti, dovrebbero riguardare non solo lo staff tecnico ma anche quello dirigenziale. Allo stesso tempo, la rosa potrebbe essere ulteriormente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, con tanti giocatori dal pesante ingaggio che potrebbero lasciare Torino. Si parla, ad esempio, dei possibili addii di Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. A questi potrebbero aggiungersi anche quelli di alcuni senatori. Come è noto, infatti, sia Giorgio Chiellini che Gianluigi Buffon sono in scadenza di contratto a giugno 2021.

Attualmente non si sarebbe ancora discusso di un loro rinnovo contrattuale. Entrambi sembrerebbero essere decisi a continuare a giocare almeno un'altra stagione. Il centrale, però, in una recente intervista, in caso di addio alla Juventus ha dichiarato che difficilmente giocherà in Italia o in Europa per rispetto della sua storia bianconera. Da qui la possibilità di un suo trasferimento in America. Per Gianluigi Buffon, invece, sarebbero arrivate diverse offerte interessanti. Il portiere, per decidere potrebbe attendere il post finale di Coppa Italia, dove probabilmente giocherà titolare.

Buffon avrebbe diverse offerte per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gianluigi Buffon potrebbe decidere il suo futuro professionale dopo la finale di Coppa Italia prevista il 19 maggio.

Il portiere, infatti, starebbe valutando diverse situazioni, fra queste anche il futuro professionale dell'attuale staff tecnico e dirigenziale della Juventus. Ci sarebbero diverse società interessate ad ingaggiarlo. In Italia sarebbe seguito da Genoa, Atalanta e Parma. All'estero, invece, spiccherebbero club prestigiosi interessati al portiere, su tutti lo Sporting Lisbona, il Galatasaray, l'Eintracht Francoforte, l'Olympiakos e la Dinamo Kiev.

Il futuro della panchina della Juventus

Gran parte delle decisioni di mercato dipenderanno evidentemente anche da chi sarà il tecnico della Juventus la prossima stagione. La sconfitta contro il Milan in campionato potrebbe essere decisiva per l'addio di Pirlo, con l'attuale tecnico bianconero che potrebbe essere esonerato anche in questo finale di stagione.

Possibile la promozione di Tudor a traghettatore fino a fine stagione, mentre dalla prossima arriverebbe un tecnico con esperienza internazionale. Si parla, ad esempio, di un ritorno di Massimiliano Allegri ma non è da scartare l'arrivo di Zidane. In queste ultime ore si parla anche del possibile ingaggio di Gennaro Gattuso, protagonista di un grande finale di stagione con il Napoli.