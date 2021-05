La sconfitta contro il Milan per 3 a 0, oltre a rappresentare una disfatta pesante, potrebbe infatti essere decisiva nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Attualmente infatti la Juventus è quinta a 69 punti, preceduta da Napoli a 70 e da Milan e Atalanta a 72. A tre partite dalla fine potrebbero non bastare tre vittorie per la squadra bianconera. Fra l'altro le sfide saranno molte impegnative, a cominciare dal match contro il Sassuolo, la squadra di De Zerbi è impegnata infatti nella qualificazione alla Conference League.

Successivamente ci sarà la sfida contro l'Inter e poi contro il Bologna. Il 19 maggio invece è prevista la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Intanto arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile esonero di Pirlo già in questo finale di stagione, con Tudor che potrebbe fare il traghettatore. Dalla prossima stagione quindi potrebbe arrivare un nuovo tecnico. Si parla di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, ma anche di un interesse per Zinedine Zidane e Gennaro Gattuso. Sull'argomento si è soffermato anche l'agente sportivo Massimo Brambati. Intervistato da tuttomercatoweb, ha dichiarato che il tecnico ideale per la Juventus per iniziare un nuovo progetto sportivo sarebbe uno come Antonio Conte.

'Ci vorrebbe Conte alla Juventus'

"In questo momento alla Juventus ci vorrebbe Conte, che ricostruisce tutto, ci vorrebbe più lui che Allegri". Sono queste le parole di Massimo Brambati in merito al possibile tecnico della Juventus per la prossima stagione. Secondo l'agente sportivo la società bianconera deve iniziare con un nuovo progetto sportivo.

Ed in questo senso l'attuale allenatore dell'Inter sarebbe l'ideale, come lo è stato nell'estate 2011 quando arrivò alla Juventus. Brambati ha poi aggiunto: "Ci vorrebbe Conte perché conosce l'ambiente, poi lo porti via a una tua rivale. Senza Conte, l'Inter andrebbe in confusione. Per me lui rimane al 50%, anche se ha un contratto".

Secondo l'agente sportivo quindi l'attuale tecnico dell'Inter potrebbe anche non rimanere nella società nerazzurra. Molto dipenderà evidentemente anche dal futuro societario dell'Inter.

La situazione panchina della Juventus

Massimo Brambati si è detto convinto che Antonio Conte potrebbe essere il profilo ideale per iniziare un nuovo progetto sportivo alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la società bianconera starebbe lavorando su altri profili. Allegri rimane un tecnico gradito ma si parla di un interesse concreto del Real Madrid in caso di esonero di Zidane, con quest'ultimo che potrebbe finire proprio alla Juventus. Da non scartare anche la possibilità di ingaggiare Gattuso, che difficilmente rimarrà al Napoli la prossima stagione.