Le indiscrezioni di mercato sulla Juventus nelle ultime settimane sembrerebbero confermare come possa esserci una vera e propria rivoluzione nella società bianconera. Cambiamenti che andrebbero a riguardare non solo lo staff tecnico ma anche quello dirigenziale. Non è infatti da scartare l'addio di Pirlo, si parla infatti di un possibile ingaggio di Massimiliano Allegri dalla prossima stagione. Per quanto riguarda lo staff dirigenziale, nelle ultime ore arrivano voci su una mancata conferma di Fabio Paratici come direttore sportivo. Per il dirigente bianconero si parla di un futuro professionale al Bayern Monaco.

D'altronde è in scadenza di contratto a giugno 2021 e non arrivano segnali in merito ad un possibile rinnovo di contratto per il direttore sportivo della Juventus. Come possibile sostituto di Paratici la società bianconera starebbe valutando anche una promozione di Federico Cherubini, già parte dello staff dirigenziale.

Fabio Paratici potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco

La Juventus dalla prossima stagione potrebbe affidarsi ad un nuovo direttore sportivo. Fabio Paratici potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021, per lui si parla di un possibile futuro professionale al Bayern Monaco. Il dirigente bianconero gode infatti della stima professionale di molti top club europei, che ne apprezzano soprattutto la capacità di saper pescare talenti di qualità sul mercato.

In caso di addio potrebbe esserci la promozione di Federico Cherubini. Non è da scartare anche qualche possibile ritorno clamoroso alla Juventus. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ingaggio di Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter però di recente ha confermato che la sua volontà è quella di aprire un progetto vincente nella società nerazzurra.

Tutto però dipenderà anche dall'evoluzione della situazione societaria nerazzurra. La pandemia da coronavirus ha acuito le perdite per tutte i club, in particolar modo anche all'Inter che già non viveva un momento facile dal punto di vista economico.

La situazione panchina alla Juventus

Arrivano invece notizie contrastanti in merito a chi sarà il tecnico della Juventus la prossima stagione.

Alcuni addetti ai lavori confermano come la società bianconera stia valutando l'ingaggio di Massimiliano Allegri. Lo dimostrerebbe il fatto che il tecnico livornese nelle ultime settimane non è stato più avvicinato a nessuna panchina, se non a quella della Juventus. Alcuni giornali sportivi invece parlano di una clamorosa conferma di Pirlo. Possibilità che potrebbe concretizzarsi nel momento in cui la Juventus riuscisse a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e a vincere la Coppa Italia.