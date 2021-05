La Juventus nelle prossime settimane si gioca gran parte della stagione. Le quattro partite rimanenti di campionato infatti diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera per il 2021-2022. D'altronde un eventuale tonfo in queste ultime giornate significherebbe per i bianconeri disputare l'Europea League. Ciò ridimensionerebbe il mercato estivo, anche perché mancheranno i ricavi derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions League. Altro importante obiettivo di questo finale di stagione è la Coppa Italia, con la finale che si disputerà a fine maggio contro l'Atalanta.

Intanto però la società bianconera è lavoro già in previsione 2021-2022. Indipendentemente dai risultati che raccoglierà la squadra bianconera in queste ultime cinque partite, dovrebbero esserci diverse novità nello staff dirigenziale e in quello tecnico. Sull'argomento si è soffermato anche il giornalista sportivo di Libero Fabio Santini. Ospite a 7 Gold, ha sottolineato che probabilmente Massimiliano Allegri sarà il tecnico della Juventus per la prossima stagione. Ha poi indicato anche due possibili obiettivi di mercato della società bianconera.

Kean funzionale per Allegri, interessa Emerson Palmieri

Il giornalista sportivo Fabio Santini ospite a 7 Gold ha dichiarato: "Massimiliano Allegri dovrebbe essere il tecnico della Juventus della prossima stagione".

Ha poi parlato anche dei possibili acquisti durante il Calciomercato estivo, sottolineando come il tecnico livornese vorrebbe Moise Kean per il settore avanzato: "Allegri non ama Cristiano Ronaldo né Dybala, lui vorrebbe Kean, considerato più funzionale alla sua idea di gioco".

Il giornalista sportivo ha poi parlato del possibile obiettivo di mercato per la fascia sinistra difensiva in caso di partenza di Alex Sandro in estate.

A tal riguardo ha rimarcato: "La Juventus è interessata a Emerson Palmieri".

Il resto del mercato della Juventus

Da diverse settimane si parla del possibile arrivo alla Juventus di Moise Kean. La punta in prestito al Paris Saint Germain - ma di proprietà dell'Everton - non ha nascosto in una recente intervista di essere rimasto molto legato alla Juventus.

Proprio nella società bianconera è cresciuto, fino all'esordio in prima squadra sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Non sarà però semplice acquistarlo, considerando la sua valutazione di mercato. Si parla di un prezzo di circa 50 milioni di euro, la Juventus però potrebbe offrire Demiral come contropartita tecnica.

Per quanto riguarda Emerson Palmieri, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile scambio di mercato che porterebbe Alex Sandro al Chelsea e invece il nazionale italiano alla Juventus.