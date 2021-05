La sfida tra Inter e Roma non si è conclusa ieri sera sul campo di San Siro. I nerazzurri, ancora una volta, hanno dato dimostrazione della loro forza, conquistando l'ennesima vittoria in casa con una striscia record di 15 vittorie. Il finale è stato 3-1. In goal nel primo tempo Brozovic Vecino e Mkhitaryan. Poi nella ripresa i giallorossi hanno tentato il forcing costruendo delle buone palle goal, ma l'Inter si è fatta trovare preparata. Nei minuti di recupero finali ha messo il suo sigillo anche Romelu Lukaku, a quota 22 gola in Serie A. Tra i giallorossi si è rivisto titolare Edin Dzeko.

Il bosniaco è reduce da una brutta stagione con i giallorossi: Fonseca non lo ha quasi mai schierato titolare e il suo rendimento è sceso di parecchio. Ecco perché il suo nome sarebbe tornato di moda in casa nerazzurra. Il suo profilo piace ad Antonio Conte, il suo ingaggio, invece, fa storcere il naso alla società. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma, ma dalla prossima stagione arriverà Mourinho, che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola.

Ad Antonio Conte piace Dzeko

Quella che si appresta a vivere Edin Dzeko sarà un'estate molto calda. Il suo futuro è sempre più incerto e i tifosi della Roma sono curiosi di sapere che fine farà il loro numero 9. In trepida attesa anche quelli nerazzurri.

Il nome del bosniaco non è nuovo ad Appiano Gnetile, ma le due società non hanno mai intavolato una vera e propria trattativa: né per i soldi, né per convinzione di uno scambio con Alexis Sanchez. A gennaio le parti sembravano più vicine, ma poi tutto sfumò. Ma questo interesse non è scemato. Il problema rimane sempre il bilancio finanziario della società meneghina.

Le richieste sono state precise: spendere poco e abbassare il monte ingaggi e Edin Dzeko non sarebbe il giocatore che rientrerebbe in questi piani. Il numero 9 della Roma ha 35 anni e un ingaggio di 7 milioni l'anno. Sembra difficile, dunque, che Zhang possa permettersi un giocatore oltre la trentina che richieda un contratto biennale ad una cifra molto importante.

L'arrivo di Mourinho può cambiare tutto

A salvare Edin Dzeko da un suo possibile addio alla Roma potrebbe essere Jose Mourinho. Lo Special One sarà il nuovo allenatore dei giallorossi e potrebbe di nuovo puntare sul numero 9 che potrebbe anche non tirarsi indietro. Edin, nonostante sia rimasto ferito dalla vicenda della fascia di capitano, non vuole lasciare la Capitale. Nella città ha vissuto sei anni, ha visto nascere i suoi figli e sua moglie è in prima linea su molte associazioni benefiche. Ciò che più gli manca è sicuramente il sogno scudetto che, con l'arrivo di Mourinho, potrebbe diventare realtà.