La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti, iniziati già con l'addio ufficiale di Paratici. Potrebbe esserci l'ingaggio di una nuova guida tecnica, la sfida potrebbe riguardare Zidane e Allegri, anche se alcuni giornali sportivi non scartano una possibile riconferma di Pirlo. Potrebbero esserci delle novità anche nella rosa dei giocatori, con tanti di questi che sarebbero considerati cedibili dalla società bianconera. I principali indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Bernardeschi, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

A questi potrebbe però aggiungersi anche Paulo Dybala, almeno secondo la stampa spagnola. La punta argentina è in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid. La Juventus sarebbe favorevole ad una sua cessione, ma in cambio vorrebbe il centrocampista argentino Angel Correa.

La Juventus vorrebbe lo scambio Dybala-Correa

Secondo la stampa spagnola, la Juventus avrebbe chiesto all'Atletico Madrid il centrocampista argentino Angel Correa in cambio di Paulo Dybala. La società bianconera vorrebbe definire uno scambio alla pari fra i due giocatori, considerando la loro valutazione di mercato simile. La società spagnola però non vorrebbe cedere Correa.

Di conseguenza, la trattativa potrebbe non concretizzarsi, a meno che l'Atletico Madrid non offra circa 40 milioni di euro in cash per Paulo Dybala. In una situazione economica difficile anche per le società di calcio, sembra difficile pensare ad un investimento così pesante da parte della società spagnola.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato della stampa spagnola in riferimento al possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Si parla infatti di un possibile rinnovo di contratto della punta argentina con la società bianconera, facilitato dalla qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League.

Inoltre, negli ultimi giorni si parla di una possibile cessione di Cristiano Ronaldo durante il Calciomercato estivo. Per il portoghese potrebbe definirsi un ritorno al Manchester United, società in cui si è affermato nel calcio che conta prima di trasferirsi al Real Madrid. Altra possibile destinazione di Cristiano Ronaldo è il Paris Saint Germain. La società francese vorrebbe regalare un grande acquisto di mercato dopo la stagione deludente appena finita (eliminata in semifinale di Champions League e sconfitta in campionato dal Lille).