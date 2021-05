La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato. Molti degli investimenti potrebbero dipendere dalla competizione in cui giocheranno i bianconeri la prossima stagione. Se sarà Champions League ci sarebbe un tesoretto maggiore da investire sul mercato. Intanto sarà importante sistemare i conti quanto prima. Per questo la società potrebbe effettuare alcune cessioni importanti prima della fine di giugno per garantirsi delle plusvalenze finanziarie. Uno dei possibili partenti potrebbe essere Rodrigo Bentancur, che piace all'Atletico Madrid.

Secondo la stampa spagnola, potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe l'uruguaiano in Spagna e uno fra il difensore Gimenez, il terzino Renan Lodi e il centrocampista Lemar alla Juventus.

Bentancur potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid

Come si apprende da alcuni media spagnoli, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone starebbe valutando la possibilità di acquistare Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano piace molto all'allenatore argentino, per questo sarebbe pronto ad offrire come contropartita tecnica uno fra Renan Lodi, Gimenez e Lemar alla Juventus, tutti giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera. Il terzino brasiliano sarebbe utile soprattutto se dovesse essere ceduto Alex Sandro, che piace al Chelsea.

Gimenez invece potrebbe essere il sostituto ideale di Chiellini nel caso in cui il difensore della Juventus non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Anche Lemar piace, il francese potrebbe essere un'alternativa importante sia come trequartista di fascia in un 4-2-3-1 che come punta in un 4-3-3.

Il futuro professionale di Morata

Atletico Madrid e Juventus a fine stagione dovranno discutere anche del futuro professionale di Alvaro Morata. Come è noto infatti la punta spagnola si è trasferita in bianconero lo scorso calciomercato estivo in prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto a circa 45 milioni di euro a giugno 2021.

La Juventus però potrebbe rinnovare il prestito per un'altra stagione pagando 10 milioni di euro ed eventualmente riscattare il cartellino del giocatore a giugno 2022 per 35 milioni di euro. Più probabile la seconda ipotesi, anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe chiesto uno sconto rispetto ai 10 milioni di euro. Difficile che l'Atletico Madrid lo conceda anche perché ci sarebbe il Barcellona interessato a Morata. La società catalana lo acquisterebbe volentieri in prestito la prossima stagione.