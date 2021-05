Il numero uno del club salentino, Saverio Sticchi Damiani, ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo social, dopo il solo punto ottenuto negli ultimi tre impegni dal Lecce. Sticchi Damiani ha cercato di smorzare le critiche dei tifosi e ha invitato tutti a essere cauti in questo momento delicato per la squadra, assicurando che quest'ultima proverà in tutti i modi a raggiungere la promozione diretta in Serie A tramite i playoff. Non hanno convinto le prestazioni dei salentini che prima della pausa recuperi avevano guadagnato la seconda posizione e un vantaggio rilevante sulle dirette concorrenti (6 punti sul Monza e 4 sulla Salernitana), che è stato letteralmente "buttato via via" dopo la ripresa del torneo.

Il Lecce, attualmente quarto, dovrà vincere nella trasferta di Empoli e sperare in un passo falso del Monza per raggiungere il terzo posto. Tale conseguimento consentirebbe ai giallorossi di giocare la sola finale nel proprio stadio. Nonostante il rammarico dopo le ultime partite, il Presidente ha dichiarato: "I playoff non sono una condanna. Viviamola con meno pressione".

Il post del Presidente

La prima parte del post è rivolta a quella frangia di tifosi che, visti le ultime battute d'arresto della squadra, non ha perso tempo per contestare i suoi beniamini e il tecnico Corini. Il presidente è convinto che questa stagione abbia segnato la crescita del gruppo e non ha digerito i commenti di coloro che hanno provato "ad inquinare la realtà”, enfatizzando gli aspetti negativi degli ultimi tempi.

Sticchi Damiani ha proseguito puntualizzando che nel corso della stagione il Lecce ha più volte schierato giocatori giovani, la cui età media si aggira intorno ai 22 anni. La rimonta effettuata dai salentini, grazie alle sei vittorie consecutive del girone di ritorno, gli ha consentito di lottare fino alla fine per il secondo posto, nonostante gli obbiettivi a inizio stagione fossero ben altri.

A suo parere si tratta del torneo di serie cadetta più difficile degli ultimi anni, dove le squadre che lo scorso anno si sono qualificate per disputare gli spareggi per la Serie A, ora si ritrovano a lottare per non retrocedere. Solo le sconfitte contro il Cittadella e il Monza - continua - figlie di situazioni sfortunate, hanno impedito la promozione diretta, un traguardo che avrebbe rappresentato una "boccata d'ossigeno" per la società di via Costadura.

Per i non addetti ai lavori è difficile comprendere quanto sia stata dura affrontare questo periodo di pandemia per la proprietà, che si è ritrovata a investire risorse personali al fine di garantire un futuro stabile al progetto societario.

Infine il patron giallorosso invita i tifosi a rimanere compatti in vista dei play-off che si giocheranno il 13 maggio, considerandoli un privilegio e non una condanna.