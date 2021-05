Serata da dentro o fuori allo Juventus Stadium. La Juventus e il Milan si giocano le proprie chances di qualificarsi alla prossima Champions League. Archiviate le polemiche riguardanti la Super League. Il Milan è rientrato negli accordi con la Uefa, la Juventus ancora non ha firmato. A quattro giornate dal termine sia Juventus che Milan sono obbligate a vincere per poter esser padroni del proprio destino nelle tre giornate mancanti. La Juventus forte della vittoria all'andata può permettersi di pareggiare l'incontro. Pirlo riabbraccia Chiesa che fu mattatore all'andata e si affida agli uomini più in forma del momento.

La coppia d'attacco dal primo minuto con tutta probabilità sarà Morata - Ronaldo. La Juventus è reduce dalla vittoria in rimonta di Udine. Vittoria sorta sul finale di partita con Cristiano Ronaldo che ha dato una carica all'ambiente bianconero fino a quel momento decisamente sottotono.

Il Milan di Stefano Pioli è 'stranamente' al completo. Il tecnico ha recuperato anche il croato Mario Mandzukic e per la prima volta in stagione può contare su tutti i suoi giocatori. Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Benevento. Pioli sta provando a dare un'inversione al gioco dei rossoneri ed in settimana ha testato il 4-4-2 già visto in alcuni tratti.

Il Milan deve tornare ad essere brillante e a non adombrasi come avvenuto a Roma contro la Lazio. L'arbitro dell'incontro sarà Paolo Valeri. I tifosi rossoneri hanno contestato la decisione del designatore arbitrale. Il Milan in 33 incontri ha rimediato ben 13 espulsioni e numerosi episodi, poco limpidi anche contro gli stessi bianconeri.

A differenza invece per la Juventus solo 1 espulsione in 34 partite dirette. A condire il tutto ci ha pensato anche Raiola e il suo assistito Donnarumma. Il portiere del Milan viene dato come futuro acquisto dei bianconeri. La partita è anche uno scontro tra 'vecchi leader' che interessa il fuoriclasse bianconero Cristiano Ronaldo contro il gulliver rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Tutte queste argomentazioni aumentano ulteriormente la tensione della partita che già di per se stessa non è una partita come le altre.

Juventus: la lista dei convocati di Andrea Pirlo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.

Milan: i giocatori convocati da Stefano Pioli

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoglu, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic

#JuveMilan: the players available for tonight’s big one ⚔️



I convocati per il big match di stasera ⚔️ #SempreMilan

@pumafootball pic.twitter.com/GDOYXa0y2V — AC Milan (@acmilan) May 9, 2021

Juventus - Milan il pronostico e le quote della partita

La Juventus viaggia con il favore del pronostico, la vittoria dei bianconeri viene data a 1,80. Il pareggio tra le due squadre è a 3,80. Molto improbabile la vittoria del Milan a 4,50. I bookmakers ci vedono chiaro sui i pronostici e sull'andamento della partita. L'over 2,5 viene quotato 1,63 e sembrerebbe essere una quota abbastanza alta.

Il risultato esatto con il pronostico più probabile è l'1-0 per i bianconeri che viene pagato 8,50 la posta giocata. Cristiano Ronaldo come primo marcatore guida la lista con 3,65 mentre per il Milan il totem Zlatan Ibrahimovic a 5,75. Una statistica interessante riguarda le espulsioni. Un espulsione ad opera di Valeri viene pagata 3,50. L'espulsione per un giocatore della Juventus è a 7,50 mentre per il Milan è a 6,50.