Il Milan è riuscito a conquistare l'accesso alla prossima Champions League, dopo un'astinenza lunga quasi un decennio. I ragazzi di Stefano Pioli hanno saputo reagire al momento di difficoltà battendo l'Atalanta di Gasperini con il punteggio di 0-2. The man of the match è stato sicuramente Franck Kessie, autore della doppietta decisiva per i rossoneri che sono riusciti ad agguantare il secondo posto in classifica. L'accesso alla prossima Champions League sarà sicuramente decisivo per il mercato estivo nel quale i rossoneri proveranno a riscattare Tomori e ad acquistare un bomber.

Calciomercato Milan, il riscatto di Tomori sarebbe una priorità

Con la qualificazione alla prossima Champions League, 50 milioni di euro in più entreranno nelle casse del club e questo permetterà ai rossoneri di avere una finestra di mercato estiva piuttosto entusiasmante. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già ottenuto il via libera da Fikayo Tomori e la prima mossa dovrebbe essere quella di acquistarlo definitivamente dal Chelsea per 28 milioni di euro. C'è grande ottimismo sul fatto che Brahim Diaz possa restare in prestito per un altro anno dal Real Madrid, mentre il club parlerà con il Manchester United di Diogo Dalot. Il difensore portoghese vorrebbe restare e il Milan lo terrebbe volentieri, ma a una condizione: lo United dovrebbe accettare un nuovo prestito con opzione di riscatto, che sembra difficile.

Calciomercato Milan, aperta la caccia al bomber

Il rendimento di Zlatan Ibrahimovic è stato sicuramente molto alto anche in questa stagione, ma i continui acciacchi fisici dovuti all'età faranno si che il Milan acquisterà un attaccante nel prossimo mercato estivo. Dovrebbe Arrivare un attaccante da 25-30 milioni di euro, il quale potrebbe essere Andrea Belotti.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, il bomber granata avrebbe le valigie pronte: "Belotti se arriva l’offerta parte. Bisognerà vedere se arriverà e se sarà soddisfacente, ma mai come questa estate è sul mercato, anche perché non è arrivato il rinnovo di contratto".

Sarebbero previsti nuovi contatti con il Tolosa per cercare di ingaggiare Amine Adli per 10 milioni di euro, il giocatore classe 2000 sarebbe un giovane rinforzo per la fascia destra.

Ci sarebbe anche un alto giocatore nel mirino dei dirigenti rossoneri e si tratta dell'attaccante Janis Antiste (classe 2002), profilo seguito con attenzione del capo scout Moncada. Sempre per l'attacco, una soluzione low cost sarebbe quella che porta allo sloveno dell'Atalanta Josip Ilicic, il quale sembrerebbe desiderare un trasferimento dopo le ultime frizioni col tecnico Gasperini.