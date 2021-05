La Juventus in questi giorni sta vivendo un momento di grande difficoltà dopo la sconfitta contro il Milan. I bianconeri, adesso, sono fuori dalla zona Champions e adesso la situazione di classifica è complicata. Dopo la gara contro il Milan, si è anche parlato di un possibile esonero di Andrea Pirlo, ma alla fine la dirigenza avrebbe deciso di riconfermarlo. Secondo a rumors sul web, all'interno del management bianconero ci sarebbero state posizioni opposte. Infatti, Fabio Paratici avrebbe spinto per un esonero di Pirlo, mentre Nedved con il supporto di Cherubini, avrebbe chiesto la riconferma.

Alla fine la decisione di proseguire con l'allenatore bresciano l'avrebbe presa Andrea Agnelli.

La Juventus deve pensare al finale di stagione

Dopo la gara contro il Milan si è aperta una nuova crisi in casa Juventus. Infatti, adesso la corsa ad un posto Champions è in salita e i bianconeri non sono più padroni del loro destino. La Juventus, se vorrà arrivare in Champions, dovrà vincere tutte le prossime tre partite e poi dovrà attendere eventuali passi falsi di Napoli, Milan e Atalanta. Per cercare di rimettere in piedi una situazione che pare compromessa, la società bianconera aveva anche pensato ad un esonero di Andrea Pirlo, con Tudor traghettatore. Ma alla fine ha vinto la linea portata avanti da Pavel Nedved: il vice presidente bianconero si sarebbe ampiamente speso per la riconferma del tecnico bresciano, mentre Fabio Paratici avrebbe voluto un cambio in panchina.

Per questo motivo i rapporti tra i due si sarebbero incrinati e il ds a fin stagione potrebbe anche salutare la Juventus. Paratici a giugno andrà in scadenza di contratto e ancora non è arrivata la firma sul rinnovo. Dunque, al termine della stagione oltre alla questione allenatore, andrà monitorata anche la situazione dirigenziale.

Adesso, però, la priorità è il campo dove le difficoltà non mancano e la missione Champions sembra proibitiva. Inoltre, la Juventus deve anche pensare alla Coppa Italia, perché vincere un trofeo allevierebbe in parte la delusione per una stagione che comunque è da considerarsi negativa.

Pirlo parla di Nedved e Paratici

Fabio Paratici e Pavel Nedved avrebbero avuto punti di vista differenti in merito alla conferma di Andrea Pirlo.

Di questo argomento ne ha parlato anche il tecnico bresciano in conferenza stampa: "A propositivo di questo non voglio neanche parlarne, su gossip e cose inventate non voglio parlare". Dunque, Pirlo ha derubricato alla voce gossip le possibili divergenze tra Pavel Nedved e Fabio Paratici. Inoltre, il tecnico della Juventus ha sottolineato che adesso è importante dimostrare di meritarsi un posto in Europa: "Noi vogliamo dimostrare sul campo di meritarci la Champions, il resto lo lasciamo agli esterni".