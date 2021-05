Mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 va di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la sfida di Serie A tra Sassuolo e Juventus.

La Juventus, dopo la pesante batosta subita in casa contro il Milan, 0-3, si presenta in Emilia con un solo obbiettivo per non abbandonare la zona Champions League: vincere. D'altro canto i neroverdi vogliono continuare il loro momento positivo per alimentare il sogno di accedere alla Conference League, sperando in un passo falso della Roma, che contemporaneamente giocherà in casa dell'Inter.

Probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Per la Juventus, si prospetta una sfida sulla carta tutt'altro che semplice. Il momento di forma degli emiliani è ottimo e la squadra di De Zerbi non farà di certo sconti ai bianconeri; Pirlo si affiderà ancora una volta a Cristiano Ronaldo in attacco, stavolta supportato da Dybala che dovrebbe giocare al posto di Morata. A centrocampo l'allenatore della Juventus che schiererà i suoi fedelissimi: Bernardeschi e Chiesa sulle fasce, Rabiot e Bentancur in mezzo. La difesa sarà composta da Alex Sandro, De Ligt, Chiellini e Cuadrado a difendere la porta presidiata da Szczesny.

Per il Sassuolo, sono ben pochi i dubbi, con il tecnico neroverde che schiererà quindi la miglior formazione possibile a sua disposizione, per far male ai bianconeri e continuare la lotta per far tornare il Sassuolo in Europa.

In porta ci sarà il sempre presente Consigli, davanti a lui una linea a quattro composta da Rogerio, Marlon, che rientra dopo il turno di squalifica, Chiriches e Toljan; a centrocampo spazio al duo di talento e fantasia Locatelli-Maxime Lopez, sulla trequarti Traorè, Djuricic e Berardi agiranno alle spalle dell'unica punta Raspadori, che anche nella scorsa partita col Genoa ha timbrato il cartellino con un goal.

SASSUOLO 4-2-3-1: Consigli; Rogerio, Marlon, Chiriches, Toljan; Locatelli, Maxime Lopez; Traore, Djuricic, Berardi; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Kaan Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Ferrari, Obiang, Magnanelli, Oddei, Caputo, Defrel. All.: De Zerbi

JUVENTUS 4-4-2: Szczesny; Sandro, Chiellini, De Ligt, Cuadrado; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Dybala.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Bonucci, Danilo, Arthur, Ramsey, Kulusevski, McKennie, Morata. All.: Pirlo

Precedenti e quote Sassuolo-Juventus

Sono state giocate 15 partite in Serie A tra Sassuolo e Juventus, ben 11 le vittorie bianconere, 3 pareggi e una sola vittoria neroverde, risalente alla stagione 2015/2016, proprio a Reggio Emilia.

Nelle ultime tre partite al Mapei Stadium, i bianconeri hanno sempre segnato tre gol, vincendo due volte e pareggiandone una.

La vittoria del Sassuolo è quotata a 5.00, il pareggio a 4.25, mentre la vittoria della Juventus a 1.60.