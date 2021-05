Queste sono ore di grande agitazione in casa Juventus. Infatti, dopo la sconfitta contro il Milan, in molti si aspettavano un cambio immediato in panchina. Ma la Juventus, da quanto riporta Sky Sport, ha deciso che si andrà avanti con Andrea Pirlo fino a fine stagione. La società ha deciso così dopo un vertice che è andato in scena alla Continassa. La Juventus attuerà una rivoluzione solo al termine del campionato anche se a questo punto la speranza di raggiungere un posto Champions è quasi una chimera. Anche ieri 9 maggio, la squadra è apparsa totalmente priva di idee e senza la benché minima reazione di orgoglio, Pirlo dovrà preparare la gara contro il Sassuolo vista la recente conferma.

Nessun ribaltone

In queste ore i tifosi della Juventus speravano di vedere un cambio sulla panchina della loro squadra. Ma i sostenitori bianconeri non sono stati accontentati e si andrà avanti così. La società non ha ritenuto opportuno affidare la squadra ad un traghettatore perciò il nuovo tecnico arriverà solo a fine stagione. Inoltre, la dirigenza ha ritenuto che i tempi per attuare una sostituzione in panchina fossero troppo ristretti poiché si giocherà già mercoledì 12 maggio. Adesso, la Juventus avrà a disposizione tre partite di campionato più la finale di Coppa Italia e la speranza è che si veda almeno una piccola reazione di orgoglio. Adesso non resta che attendere di capire se la conferma di Pirlo sarà stata una scelta azzeccata oppure no.

Intanto, all'esterno del centro sportivo della Continassa è arrivato anche Valerio Staffelli di Striscia la notizia per consegnare il Tapiro d'oro.

Il commento di lapo Elkann

I tifosi della Juventus sono molto rammaricati per la sconfitta contro il Milan. Dopo lo 0-3 contro i rossoneri le speranze di andare in Champions League non ci sono più visto che tutte le squadre che precedono la Vecchia Signora hanno anche gli scontri diretti a favore.

Inoltre, la Juventus dovrebbe vincere tutte le ultime gare di campionato e anche questa sembra essere un'impresa impossibile. I bianconeri, in questa stagione, non hanno mai fatto un filotto di successi perciò è difficile che riescano a farlo nelle prossime partite. Perciò la fiducia dei tifosi nella Juventus è ai minimi termini.

Anche Lapo Elkann ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto nel match contro il Milan: "Vedere la Juventus così fa male al cuore la storia e la maglia meritano più amore", ha scritto l'imprenditore su Twitter. Adesso, la speranza è che Andrea Pirlo dopo la conferma riesca quanto meno a chiudere la stagione in modo dignitoso visto che c'è da giocare anche una finale di Coppa Italia. Di certo portare a casa un trofeo potrebbe rendere un po' meno amara questa stagione.