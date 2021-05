In casa Udinese, dopo aver ottenuto la salvezza, si pensa alla squadra della prossima stagione e, quindi, ai possibili arrivi e cessioni nel mercato estivo. il principale nodo da scegliere in estate sarà legato a quello del capitano Rodrigo De Paul, che è ricercato da diversi club italiani e dovrà quindi scegliere se rimanere o partire per una nuova esperienza. Le squadre interessate al trequartista sono: Milan, Napoli, Atalanta e Juventus che stanno avviando i primi contatti con la società friulana per poterlo acquistare. Il centrocampista argentino, che sta per concludere la stagione con numeri entusiasmanti con la maglia bianconera, però potrebbe decidere di fare il definitivo salto di qualità trasferendosi in una piazza che lotta per traguardi importanti.

La dirigenza potrebbe prendere in considerazione una possibile cessione di De Paul solo di fronte a cifre considerevoli, che si aggirano sui 40-50 milioni.

Milan, De Paul è nel mirino di Maldini e Massara

La società rossonera sta incominciando a ragionare sui possibili obiettivi in vista della nuova stagione e un giocatore molto gradito sarebbe De Paul, attuale centrocampista dell'Udinese. Il probabile acquisto del trequartista potrebbe dipendere anche dalla qualificazione del Milan alla prossima Champions League, perché porterebbe al club introiti e pertanto convincere l'argentino a lasciare Udine. La dirigenza bianconera valuta il centrocampista non meno di 40 milioni e per cercare di arrivare a questa cifra Maldini e Massara hanno proposto ai friulani il cartellino di Hauge, come contropartita più un conguaglio.

Napoli, De Paul è nella lista di De Laurentiis

Il club partenopeo si gioca nell'ultima partita di campionato contro il Verona la qualificazione alla Champions League, che sancirebbe l'ottima stagione sotto la guida di Gattuso, che potrebbe anche avere conseguenze importanti in vista del mercato estivo. L'accesso alla competizione garantirebbe un importante incasso, che aiuterebbe il Napoli a rinforzare la rosa con grandi colpi in estate.

De Laurentiis avrebbe messo nel suo taccuino Rodrigo De Paul, attuale trequartista dell'Udinese. L'argentino sarebbe molto duttile perché potrebbe giocare sia in un centrocampo a tre che anche in una batteria di trequartisti a supporto dell'unico centravanti. La società friulana, però, avrebbe richiesto una cifra non inferiore ai 60 milioni per vendere il centrocampista.

Quindi la trattativa con Pozzo sarà molto complicata, vista l'offerta della società azzurra intorno ai 35-40 milioni.

Atalanta, assalto a Rodrigo De Paul

I bergamaschi dopo aver conquistato per la terza volta di fila l'accesso alla Champions League, incominciano a ragionare sui possibili colpi nel mercato estivo per rinforzare la squadra in vista del nuovo campionato. Un nome che potrebbe portare entusiasmo a Bergamo sarebbe quello di De Paul, centrocampista dell'Udinese, in scadenza di contratto nel 2024. L'Atalanta per provare a convincere il presidente Pozzo sarebbe disposta a offrire 40 milioni più una contropartita tecnica.

Juventus: obiettivo De Paul e le parole di Marino

La Juventus in attesa dell'ultima partita decisiva con Il Bologna, che potrebbe portare l'accesso alla Champions League, incomincia a studiare i possibili acquisti a centrocampo, per rinforzare un reparto che ha dimostrato lacune durante la stagione.

Il giocatore individuato dalla dirigenza bianconera sarebbe De Paul, attuale centrocampista dell'Udinese. Intanto, Marino, il dirigente dell'area tecnica friulana, nell'intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha parlato del futuro del gioiello friulano: "Non voglio parlare di De Paul: dobbiamo ancora disputare una partita (contro l'Inter, ndr) e siamo concentrati su quella. A fine stagione vi svelerò quello che penso: lo cercano in tanti, ma non rispondo a questo argomento fino alla fine della stagione".