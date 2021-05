Alvaro Morata potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. L’attaccante bianconero è in bilico, da quando è tornato Paulo Dybala gioca meno, e anche quando Andrea Pirlo non sceglie l’argentino, il tecnico preferisce allo spagnolo il talentino Dejan Kulusevski, come successo nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Oltre alla situazione tecnica ci sarebbero poi i motivi economici a complicare la permanenza dell’attaccante a Torino.

Il bomber, autore di 9 gol e 10 assist in campionato e di 6 reti in otto gare in Europa, è in prestito annuale dall’Atletico Madrid, intesa che scadrà a giugno.

Il diritto di riscatto è fissato a 45 milioni, troppi per la ''Vecchia Signora'', soprattutto se domenica non dovesse arrivare il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Bianconeri e colchoneros stanno trattando per un possibile nuovo prestito annuale che comunque costerebbe 10 milioni di euro.

Alvaro Morata nel mirino del Barcellona

All’Atletico Madrid però potrebbero arrivare anche nuove offerte per Alvaro Morata. Nelle ultime ore dalla Spagna arriva la notizia di un interessamento del Barcellona con Laporta che vorrebbe costruire un super attacco. Con Aguero vicino e Messi che dovrebbe restare, serve un attaccante di peso, e il nazionale iberico potrebbe essere il profilo giusto.

La pista che porta allo juventino sarebbe vagliata dai dirigenti blaugrana, vista anche l’impossibilità di arrivare a Lautaro Martinez che dovrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter.

Insomma c’è una nuova insidia per la trattativa Juventus-Alvaro Morata. Per ora si tratta solo di rumors e molto dipenderà anche dal prossimo allenatore del Barcellona.

Koeman è pronto a lasciare la panchina e Laporta avrebbe scelto al suo posto Xavi. Possibile che la campagna acquisti debba passare anche dal nuovo allenatore che dovrà capire se il centravanti potrà essere congeniale oppure no alla sua idea di gioco.

L’addio di Morata potrebbe non essere l’unico per la Juve. Da tempo si vocifera della possibile partenza di Cristiano Ronaldo, accostato al Real Madrid e al Manchester United.

Se i bianconeri non dovessero riuscire a conquistare un posto in Champions l’ingaggio del portoghese da oltre 30 milioni a stagione diventerebbe probabilmente insostenibile Tutto da decifrare anche il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino va in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato e la trattativa per il prolungamento sarebbe in stand by. Se non dovesse arrivare la firma a breve è possibile che venga messo sul mercato per evitare il rischio da parte della Juventus di perderlo a parametro zero.