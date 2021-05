Ultime ore prima di concludere la terza stagione in Serie A per il Crotone. La squadra di Serse Cosmi sarà impegnata nell'anticipo serale dell'ultima giornata, in programma sabato 22 maggio alle ore 20:45 contro la Fiorentina all'Ezio Scida: gli squali, già aritmeticamente retrocessi, attualmente sono in lotta con il Parma per evitare l'ultima posizione in classifica.

Intanto non mancano le indiscrezioni di mercato, con due calciatori attualmente al Crotone, come Junior Messias e Arcadiusz Reca, che potrebbero interessare al Genoa.

Crotone, il Genoa su Messias

Nelle ultime ore sembrerebbe intensificarsi l'interessamento del Genoa nei confronti dell'attaccante brasiliano Junior Messias. Il numero 30 degli squali, alla sua seconda stagione in Calabria, avrebbe già avuto contatti con il club ligure. Il suo contratto con il Crotone risulta molto lungo, con una scadenza fissata al 30 giugno 2024.

Per Junior Messias quella che volge a conclusione rappresenta la prima stagione in massima serie, nella quale ha trovato nove reti e quattro assist.

Futuro lontano da Crotone per Reca

Il club genoano avrebbe manifestato il proprio interessamento anche per un altro calciatore attualmente in forza al Crotone (ma di proprietà dell'Atalanta), si tratta del polacco Arkadiusz Reca.

L'esterno dovrebbe fare ritorno a Bergamo a fine torneo con concrete possibilità di rimanere nella rosa della squadra allenata da Gasperini. Per strappare il suo cartellino il club del presidente Preziosi dovrà quindi convincere il calciatore e la dirigenza nerazzurra. Prima di affrontare l'esperienza in Calabria per Arkadiusz Reca era stato in prestito alla Spal in una stagione di massima serie, conclusa con la retrocessione in Serie B dei biancazzurri.

Un torneo da concludere

L'appuntamento imminente per il Crotone è però quello con l'ultima giornata di campionato. Gli squali concluderanno il loro torneo con il match casalingo contro la Fiorentina, dovendo fare però i conti con alcune assenze. Non saranno della gara l'esterno Arkadiusz Reca, attualmente infortunato, e i difensori Lisandro Magallan e Vladimir Golemic fermati dal Giudice Sportivo dopo la gara di Benevento.

In attacco ancora una volta dovrebbe avere una maglia da titolare Nwankwo Simy. Il calciatore nigeriano, autore di 20 reti, intravede il record di gol in Serie A per un calciatore africano, detenuto attualmente da Samuel Eto'o, il quale con la maglia dell'Inter segnò 21 reti nel torneo 2010-2011.