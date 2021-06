Entra nel vivo il mercato estivo del Crotone che nella giornata di venerdì 11 giugno ha ufficializzato il suo primo acquisto per la stagione sportiva 2021-2022. Ad approdare in rossoblù è il difensore Davide Mondonico, che nell'ultima stagione ha militato tra le fila dell'Albinoleffe in Serie C. In uscita si attenderebbe l'ufficialità per il trasferimento di Alex Cordaz all'Inter, mentre a salutare i rossoblù è stato nelle ultime ore il difensore Vladimir Golemic, in scadenza di contratto, che si è legato al club dell'Al-Hazem.

Crotone, Mondonico primo rinforzo

Protagonista nei Play-Off di Serie C con la maglia dell'Albinoleffe, il difensore Davide Mondonico non è passato inosservato tanto da attirare su di sé l'interesse del Crotone. Una trattativa rapida giunta a conclusione con l'acquisto del calciatore da parte del club calabrese. Per lui un contratto di valenza triennale con scadenza fissata al 30 giugno 2024. Per Davide Mondonico in questa stagione sono giunte 29 presenze e 1 rete. Una lunga militanza per il difensore con la maglia del club di Gorgonzola, con il quale ha vissuto cinque stagioni dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan. Ora la grande occasione con il Crotone, squadra retrocessa dalla Serie A, ma che punterà all'immediato ritorno nel grande calcio.

Crotone, Cordaz ai saluti

Mancherebbe ormai solamente l'ufficialità per il trasferimento all'Inter dell'estremo difensore e capitano Alex Cordaz. Il calciatore potrebbe così ritornare nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta da giovanissimo. Per lui sarebbe pronto un contratto annuale con uno stipendio prossimo ai 150 mila euro per svolgere il ruolo di terzo portiere nella rosa della squadra del tecnico Simone Inzaghi.

Una trattativa rapida che ha contato sul gradimento del calciatore e sul via libera da parte della dirigenza del Crotone. Dopo sette stagioni e due promozioni in Serie A si concluderà il ciclo vincente di Alex Cordaz in Calabria per sposare la causa nerazzurra in attesa di potere ritornare, a fine carriera, a svolgere un ruolo all'interno dello staff dei rossoblù.

Crotone, Golemic in Arabia Saudita

A salutare definitivamente la Calabria nelle ultime ore è stato il difensore Vladimir Golemic. Il calciatore serbo, dopo tre stagioni vissute con gli squali, ha siglato un contratto con lo status di svincolato con il club dell'Al-Hazem, squadra dell'Arabia Saudita. Nella sua militanza con i rossoblù Vladimir Golemic ha collezionato 80 presenze arricchite da 5 reti. Arrivato dal Lugano è stato protagonista nell'annata 2019-2020 della promozione in Serie A degli squali con Giovanni Stroppa. Ora all'età di 29 anni una nuova avventura all'estero per quella che rappresenta una vera e propria scelta di vita.