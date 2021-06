Manca meno di un mese all'inizio del Calciomercato estivo, ma già in queste settimane in casa Inter si sono avviate le prime trattative. L'obiettivo primario della società nerazzurra sarà rinforzare le due fasce, considerando che molto probabilmente Achraf Hakimi e Ivan Perisic lasceranno Milano. Sulle tracce dell'esterno marocchino c'è da diverso tempo il Psg che sembrerebbe disposto a mettere sul tavolo circa 80 milioni di euro cash, cifra che permetterebbe ai nerazzurri di sistemare il bilancio. Oltre al giocatore ex Real Madrid, anche Perisic potrebbe lasciare l'Inter: su di lui ci sarebbe l'interesse dall'Herta Berlino e dal Bayern Monaco.

Per quando riguarda il mercato in entrata, Marotta avrebbe messo nel mirino Emerson Royal, terzino destro classe 1999 del Barcellona, e Nicolas Tagliafico, laterale sinistro dell'Ajax. Proprio per quest'ultimo si sarebbe mosso anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Inter, primi contatti tra Zanetti e Tagliafico

Nicolas Tagliafico è stato nuovamente accostato all’Inter come rinforzo per la corsia sinistra. Il laterale dell'Ajax si è messo in mostra in particolar modo quasi due anni fa, quando ha giocato un ruolo da protagonista nelle fila dei lancieri arrivando fino alle semifinali di Champions League. Il suo valore è indiscusso, e non a caso è uno dei pilastri della Nazionale argentina.

Nella stagione appena conclusa, con la maglia del club olandese, ha totalizzato venticinque presenze in Eredivisie, collezionando anche un gol e tre assist.

Secondo quanto riferito da TyC Sports, l'Inter si sarebbe già messa in contatto con l’esterno dell’Ajax tramite il connazionale e vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti.

Proprio il classe 1992 in una recente intervista aveva espresso grande ammirazione per il club meneghino: "Mi piacerebbe trasferirmi in un campionato più competitivo. Zanetti? Per me è sempre stato un esempio. Un giocatore sempre professionale, disciplinato. Lo ammiravo per la sua maniera di lavorare. Con Javier ho sempre avuto una buona comunicazione.

L'Inter è un grandissimo club, ma sono molto sereno. Vediamo..."

Ricordiamo che Zanetti è stato il protagonista di uno dei migliori colpi di mercato dell'Inter negli ultimi anni, ovvero Lautaro Martinez. Fu proprio l'ex capitano nerazzurro, con l'aiuto anche di Diego Milito, a convincere il Toro (che aveva già un accordo con l'Atletico Madrid) e a portarlo a Milano per circa 25 milioni di euro. Adesso il neo campione d'Italia ha un valore di mercato di 80 milioni.

Le cifre

L'Inter avrebbe avviato i primi contatti con l'Ajax per discutere del futuro di Nicolas Tagliafico. L'argentino è valutato dal club olandese tra i 15 e i 20 milioni di euro, con l'esterno che potrebbe fare pressioni per essere ceduto essendo desideroso di giocare in un nuovo campionato.

ll club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Tagliafico sarebbe una specifica richiesta del neo tecnico interista Simone Inzaghi, scelta condivisa anche dalla società visto l'ingaggio ridotto del ventottenne, vicino ai 2 milioni.