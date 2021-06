Tutto fermo ma solo apparentemente nel mercato estivo del Crotone. La società calabrese, che ha annunciato nelle ultime ore l'arrivo come allenatore di Francesco Modesto, potrà iniziare a programmare il futuro che non vedrà all'interno della rosa la presenza del difensore Vladimir Golemic passato all'Al-Hazem in Arabia Saudita. Una formazione, quella rossoblù, che potrebbe essere ricostruita quasi da zero alla luce degli addii per fine prestito e delle eventuali cessioni dei pezzi pregiati della squadra. Tra questi potrebbe esserci anche il centrocampista Salvatore Molina, fortemente corteggiato dal Monza della famiglia Berlusconi.

Crotone, addio a Golemic

Dopo tre stagioni da protagonista, si è di fatto conclusa l'avventura in Calabria del difensore serbo Vladimir Golemic. Il calciatore, arrivato a titolo definitivo dal Lugano, è diventato in breve tempo uno dei titolari della squadra allenata da Giovanni Stroppa, trovando meno spazio con l'arrivo di Serse Cosmi. Per lui, con gli squali in tre stagioni 80 presenze, arricchite da cinque reti e dalla promozione nel torneo 2019-2020 in Serie A. Con il mancato rinnovo del contratto triennale con i rossoblù, il calciatore è riuscito ad ottenere un nuovo ingaggio con il club dell''Al-Hazem, squadra dell'Arabia Saudita.

Il Monza su Molina

Oltre a Vladimir Golemic, potrebbe cambiare casacca anche un altro dei protagonisti del recente ciclo vincente degli squali.

Si tratta del centrocampista Salvatore Molina, punto fermo del centrocampo rossoblù. Su di lui si sarebbe soffermata l'attenzione della Salernitana e, nelle ultime giornate, a farsi sotto sarebbe stato anche il Monza che sarà guidato nel nuovo campionato proprio dall'ex tecnico dei calabresi, Giovanni Stroppa. Per Salvatore Molina, al netto della retrocessione con il Crotone, un torneo più che positivo, arricchito dalla gioia del primo gol in Serie A, arrivato nel girone d'andata dell'ultimo campionato in casa del Cagliari.

Per lui con il club del presidente Gianni Vrenna un rinnovo di contratto firmato nei mesi scorsi con una scadenza dell'attuale legame fissata al 30 giugno 2023.

Crotone, le altre operazioni

Con le valigie pronte potrebbe esserci anche il centrocampista Niccolò Zanellato, fortemente corteggiato dalla Salernitana di Fabrizio Castori.

In uscita rimarrebbero anche due dei protagonisti in positivo dell'ultimo anno, gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. Per la punta nigeriana ci sarebbe la fila dei club in Serie A pronti a trattare il suo acquisto, oltre ad alcune formazioni di Premier League e Bundesliga. Sul fantasista brasiliano a puntare fortemente sarebbe il Torino, pronto ad offrire una somma di circa 10 milioni di euro.