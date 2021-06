Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare la prossima estate è sicuramente quello avanzato. Andrà con ogni probabilità via Andrea Pinamonti, che vuole giocare con maggiore continuità, ma c'è grande incertezza anche per quanto riguarda Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, seppur per motivi diversi. Il primo potrebbe essere ceduto per fare cassa, mentre il secondo ha un ingaggio molto pesante, da oltre 7 milioni di euro a stagione. Per questo motivo i nerazzurri hanno cominciato a sondare il terreno in entrata e uno degli obiettivi sarebbe l'attaccante colombiano dell'Atalanta, Luis Muriel.

L'Inter penserebbe a Muriel

Uno dei nomi finiti nel mirino dell'Inter per rinforzare l'attacco è Luis Muriel. Il colombiano era stato accostato ai nerazzurri già nei mesi scorsi per rinforzare il reparto avanzato, anche se inizialmente sembrava potesse arrivare come terzo attaccante, come prima alternativa a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ora le cose sembrano cambiate, con il club meneghino costretto a fare dei sacrifici in uscita e per questo motivo il giocatore potrebbe sostituire il Toro, soprattutto qualora in sede dovesse arrivare una proposta da 80-90 milioni di euro.

Il classe 1991 ha fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione appena conclusa, facendo spesso la differenza con la maglia dell'Atalanta pur partendo in molte circostanze dalla panchina nella prima parte dell'annata.

Sono trentasei le presenze raccolte in campionato, in cui ha messo a segno ventidue reti e collezionato nove assist, a fronte di tre reti realizzate in sette partite di Champions League. Numeri importanti che hanno convinto l'Inter a fare un tentativo per accaparrarsi le sue prestazioni, visto che sarebbe l'ideale come spalla di Romelu Lukaku al posto di Lautaro Martinez.

La possibile richiesta dell'Atalanta

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi e questo potrebbe facilitare i dialoghi per Luis Muriel. La Dea, comunque, non sembra disposta a concedere sconti e, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2023 e un’età non più giovanissima, avendo 30 anni, per il suo cartellino chiede almeno 35 milioni di euro.

Una cifra che, comunque, potrebbe essere abbassata anche dall'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. Un giocatore che potrebbe interessare ai bergamaschi è proprio quell'Andrea Pinamonti che sotto la cura Gasperini avrebbe tutte le carte in regola per esplodere definitivamente. In alternativa occhio anche a Stefano Sensi, con il centrocampista italiano che ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. Operazione che, comunque, comporterebbe una plusvalenza importante per entrambe le società.