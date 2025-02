Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il prossimo giugno sia Juventus che Napoli potrebbero tentare di acquisire Pietro Comuzzo, stopper della Fiorentina attualmente valutato 40 milioni di euro. I bianconeri avrebbero comunque diverse alternative per quel ruolo come David Hancko del Feyenoord o Virgil van Dijk del Liverpool.

Juventus e Napoli pronte al duello di calciomercato per il profilo di Pietro Comuzzo della Fiorentina

La Juventus, al netto dell'eventuale permanenza di Renato Veiga, a giugno tornerà sul mercato per acquisire un difensore centrale e secondo le ultime indiscrezioni uno dei profili che piacerebbe maggiormente al ds Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Pietro Comuzzo.

Lo stopper italiano attualmente in forza alla Fiorentina sta vivendo una stagione da assoluto protagonista sotto la guida di Raffaele Palladino e non a caso le sue prestazioni con il club gigliato avrebbero catturato l'attenzione non solo della Juventus ma anche del Napoli.

La società partenopea avrebbe già tentato un primo approccio nei confronti del classe 2005 lo scorso gennaio, non riuscendo a strapparlo dalla corte di Rocco Commisso per una questione economica. A giugno scatterà però una nuova sessione di Calciomercato e sia Napoli che Juventus vorrebbero farsi trovare in prima linea per l'acquisizione di Comuzzo, consapevoli che la valutazione minima per portarlo via da Firenze toccherà quota 40 milioni di euro.

Juventus, le alternative a Comuzzo non mancano: Hancko in prima linea, van Dijk la suggestione

Sul taccuino di un ds esperto come Giuntoli non dovrebbero mancare le alternative e se Comuzzo diventasse un profilo inaccessibile per i bianconeri, allora la Juventus potrebbe virare su altri difensori altrettanto validi.

Uno di questi resterebbe sempre David Hancko: lo stopper slovacco che ha annullato Gimenez nella sfida europea col Milan appare tra le alternative più quotate alla Continassa.

Non a caso la società bianconera avrebbe tentato di acquisirlo già lo scorso gennaio e non a caso i contatti col Feyenoord non sarebbero mai del tutto cessati. La sua valutazione ad oggi toccherebbe quota 35 milioni di euro ma potrebbe crescere in base al percorso in Champions che farà il club olandese.

Un'altra opzione che starebbe vagliando la Juventus per giugno porterebbe a Virgil van Dijk: il centrale del Liverpool potrebbe non rinnovare con il club inglese e di conseguenza liberarsi a parametro 0 dal primo di luglio del 2025. Un'occasione ghiotta per la Juventus ma non così semplice da cogliere, viste le richieste economiche che dovrebbe effettuare il calciatore a livello di ingaggio.