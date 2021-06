Il Milan è alla ricerca di elementi utili a rinforzare la rosa per la prossima stagione, visto che i rossoneri saranno impegnati su diversi fronti dopo aver conquistato l'accesso alla prossima Champions League. I dirigenti del Milan sarebbero rimasti impressionati da due giocatori che bene hanno fatto durante Euro 2020 con le loro rispettive nazionali. Si tratta dell'austriaco Marcel Sabitzer e di una vecchia conoscenza del nostro calcio, il ceco Patrik Schick. Se l'interesse del Milan per entrambi i giocatori dovesse concretizzarsi, i rossoneri riuscirebbero finalmente a sostituire Hakan Calhanoglu e a regalare a Stefano Pioli un attaccante promettente e giovane.

Calciomercato Milan, Sabitzer in scadenza con il Lipsia

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Milan sarebbe una delle squadre che vorrebbe ingaggiare la stella dell'RB Lipsia Marcel Sabitzer, ma il prezzo del suo cartellino sarebbe più alto di quello chiacchierato dai media tedeschi nei giorni scorsi. Milan, Arsenal e Roma sarebbero tutti interessati a ingaggiare Sabitzer che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e che non rinnoverà perché vuole provare una nuova esperienza. Nonostante nelle ultime settimane per il nazionale austriaco si è parlato di una cessione per 17 milioni di euro, sembra che in realtà non partirà per una cifra così bassa, anche se andrà via ad una cifra inferiore rispetto ai 50 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria.

L'RB Lipsia non è troppo preoccupato per la situazione perché ha già il suo sostituto in Dominik Szoboszlai che è già arrivato dal Salisburgo. Sembra inoltre che nella scelta di Sabitzer riguardo al suo futuro avrà anche un peso specifico la possibilità di giocare la Champions League, che Arsenal e Roma non possono offrire.

Calciomercato Milan, un ex Roma per i rossoneri

Schick sta impressionando a Euro 2020 dopo aver segnato quattro gol in quattro partite per la Repubblica Ceca, compresa la rete della scorsa sera nella vittoria per 2-0 sui Paesi Bassi. Secondo quanto riportato dai media italiani, i rossoneri lo hanno seguito da quando Marco Giampaolo era l'allenatore e i legami si erano riattivati quando era stata paventata l'ipotesi che vedeva Ralf Rangnick allenatore del Milan.

Il Leverkusen lo ha acquistato dalla Roma per circa 25 milioni di euro l'anno scorso e dato che Schick ha portato la Repubblica Ceca ai quarti di finale, le sue prestazioni sono arrivate sotto la lente d'ingrandimento dei grandi club. Il Milan è tra coloro che hanno gettato uno sguardo sul giocatore in quanto i rossoneri ritengono che il 25enne sia una soluzione ottimale per il futuro rispetto a profili come quello di Olivier Giroud, che ora ne ha 34. Tuttavia, il Leverkusen è consapevole di avere un giocatore appetibile in rosa e vorrebbe almeno 30 milioni di euro per venderlo.