Tra i club di Serie A più attivi sul mercato vi è sicuramente il Milan. I rossoneri, grazie al lavoro del duo Paolo Maldini e Frederic Massara, stanno infatti cercando di farsi trovare pronti per la prossima stagione che vedrà i rossoneri fare il loro ritorno in Champions League dopo 7 lunghi anni di assenza. I primi giorni di trattative sono stati senza dubbio movimentati, con il non rinnovo di Gianluigi Donnarumma che ha tenuto banco: il futuro del portiere della nazionale, comunque, sembra ormai destinato a essere lontano da Milanello, con i rossoneri che hanno già acquistato il portiere francese Maignan.

Nel futuro imminente, però, sembra incombere una nuova telenovela: quella riguardante il rinnovo di Calhanoglu.

Ilicic o Gomez se parte il turco

Il trequartista turco è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione del Milan. Per questo una sua eventuale partenza sarebbe un duro colpo per i rossoneri, che sarebbero chiamati a sostituirlo con un giocatore di altrettanto spessore. Al momento i potenziali sostituti sono due, entrambi grandi conoscitori del calcio italiano: Ilicic e il Papu Gomez. Il primo è attualmente un giocatore dell'Atalanta, nella quale però ha trovato pochissimo spazio nel girone di ritorno, anche a causa di un rapporto con il mister Gasperini che parrebbe non essere proprio idilliaco.

Il secondo nome per la trequarti, invece, sarebbe quello del Papu Gomez, dallo scorso anno in forza al Siviglia ed ex capitano dell'Atalanta (dalla quale venne ceduto proprio a causa di un rapporto ormai compromesso con l'allenatore). Sullo sfondo, infine, vi è il giocatore dell'Udinese De Paul: soluzione, questa, che al momento appare poco probabile a causa delle alte richieste effettuate dal club friulano.

I rossoneri a caccia di un attaccante: in chiusura Giroud, vi sarebbe un interessamento per Icardi

Ma la partenza di Calhanoglu potrebbe far arrivare a Milanello Cengiz Under, ex giocatore della Roma che può giocare sia come trequartista che come ala. I rossoneri, in queste ore, sono poi alla ricerca di un giocatore che possa fare da vice al terzino Theo Hernandez: Dalot, infatti, dovrebbe fare rientro al Manchester United.

Per la fascia piace Junior Firpo, attualmente in rosa con il Barcellona, dove ha trovato pochissimo spazio nel corso dell'ultima stagione. Per lui il Milan starebbe discutendo con il club catalano per un prestito di un anno.

Infine, i rossoneri sono molto attivi anche sul versante del mercato in entrata per l'attacco. Sembra ormai essere un affare chiuso quello che porterà Oliver Giroud a vestire la maglia del Milan dalla prossima stagione, con le parti che sarebbero vicinissime all'accordo finale. Il Milan, infine, sarebbe anche interessato all'acquisto di Icardi, anche se la sua alta valutazione (55 milioni di euro) rendono l'affare molto complicato.