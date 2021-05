La dirigenza rossonera sarebbe intenzionata ad operare pesantemente sul mercato dopo che i ragazzi di Stefano Pioli hanno agguantato la qualificazione per la prossima Champions League all'ultima giornata. Il Milan dovrà fare i conti con i quasi certi addii di Donnarumma e Calhanoglu, che dovrebbero lasciare i rossoneri a parametro zero. La dirigenza, però, si sarebbe già messa al lavoro per trovare i sostituti e avrebbe già bloccato il portiere del Lille, Mike Maignan. Per quanto riguarda invece la sostituzione di Calhanoglu, la scelta a sorpresa potrebbe essere Paulo Dybala con l'argentino che sembrerebbe essere in uscita dalla Juventus e potrebbe approdare al Milan per rilanciarsi.

Sul fronte offensivo si starebbe monitorando anche l'acquisto del francese Olivier Giroud, giocatore in scadenza con il Chelsea.

Calciomercato Milan, possibile assalto a Dybala

Il Milan potrebbe fare un'offensiva per il fuoriclasse della Juventus, Paulo Dybala se Hakan Calhanoglu dovesse lasciare il club quest'estate. La prossima stagione potrebbe vedere una rivoluzione alla Juventus su più livelli e le tante novità potrebbero coinvolgere anche il Milan. In particolare, i bianconeri potrebbero decidere di cedere alcuni giocatori che non sono stati protagonisti in questa stagione e tra questi c'è Dybala. Il nazionale argentino è monitorato dal Milan ed i rossoneri potrebbero presto fare la loro mossa, soprattutto se Calhanoglu dovesse partire a parametro zero.

Dopo una stagione in cui ha mezzo a segno 11 gol e regalato 6 assist in 33 presenze in Serie A, la 'Joya' durante la stagione attuale ha avuto un vistoso calo realizzando solamente 4 gol. Bisogna anche rimarcare il fatto che il calo di rendimento è stato dovuto anche ad infortuni e allo scarso utilizzo dell'argentino da parte dell'allenatore della Juventus.

Di conseguenza, sembrerebbe che Dybala possa lasciare il club bianconero in cerca di maggiore minutaggio anche in vista del prossimo Mondiale e del contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Milan, occasione Giroud

Da diversi mesi il Milan starebbe pensando al 34enne attaccante francese Olivier Giroud. A tal proposito ci sarebbe anche un accordo tra le parti e il transalpino stava spettando la qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

L’attaccante piace perché ha grande esperienza e perché garantirebbe movimenti molto simili a quelli di Ibrahimovic. Insomma, Giroud sarebbe il vice ideale dello svedese e non avrebbe problemi a ricoprire ancora il ruolo di gregario. La storia recente del centravanti transalpino, infatti, dice che il suo apporto può rivelarsi molto prezioso anche partendo dalla panchina. Il giocatore, a differenza di Mario Mandzukic, non ha mai sofferto grossi infortuni ed è stato protagonista ultimamente nel Chelsea.