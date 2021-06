Il Milan è protagonista in questa fase di Calciomercato dopo aver chiuso la porta in faccia a Gianluigi Donnarumma, acquistando il portiere francese Mike Maignan. La dirigenza rossonera non dovrebbe fermarsi qui, infatti a giugno dovrebbero essere chiuse le operazioni riguardanti i riscatti di Sandro Tonali e Fikayo Tomori. Oltre a queste operazioni, parallelamente il Milan sarebbe interessato agli acquisti dei turchi Cengiz Under e Dogan Alemdar. Inoltre, la proprietà sarebbe pronta ad investire circa 70 milioni di euro.

Calciomercato Milan, la proprietà pronta ad investire sul mercato

Il fondo Elliott non si aspettava un piazzamento tra i primi quattro in questa stagione, ma visto che è arrivato in anticipo rispetto i piani, avrebbe già dato il via libera a spendere 70 milioni di euro per rafforzare la squadra. Tra qualche stagione forse il club verrà ceduto come da progetto iniziale, ma per il momento il fondo americano è quanto mai intenzionato ad investire. Nel corso del suo mandato Elliott ha speso più di 650 milioni di euro nel Milan, sia in acquisti che in investimenti di capitale per stabilizzare i conti. A gennaio 2019 sono stati spesi 70 milioni di euro per Krzysztof Piatek e Lucas Paqueta, mentre nella stagione successiva è stata superata la soglia degli 80 milioni di euro.

La scorsa estate Maldini ha dovuto operare con più parsimonia a causa della crisi globale causata dalla pandemia, ma i rubinetti di Elliott si sono riaperti. Mike Maignan è arrivato per 13 milioni di euro più due di bonus, mentre 28 milioni di euro saranno spesi per ingaggiare Fikayo Tomori a titolo definitivo, più 15 milioni di euro (e 10 di bonus) per il trasferimento permanente di Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, occasione Under

Nelle ultime ore sarebbe apparso un nuovo nome nei radar della dirigenza rossonera, ovvero quello di Cengiz Under, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Leicester City, ma non ha avuto un'esperienza positiva. Ieri il suo agente Fali Ramadani ha incontrato la dirigenza milanista e, tra i vari argomenti trattati, si è parlato anche dell'esterno turco.

Il giocatore non fa parte dei piani del nuovo allenatore giallorosso José Mourinho e al momento il suo valore a bilancio è di 4,9 milioni di euro, quindi potrebbe lasciare la Capitale per 15 milioni di euro. Il Milan pensa da tempo di prendere un'ala destra che possa sostituire Samu Castillejo e Under potrebbe essere l'occasione giusta.

Calciomercato Milan, pista turca tra i pali

Il Milan ha concretizzato il primo acquisto dell'estate con Mike Maignan, arrivato con un contratto quinquennale dal Lille per sostituire Gianluigi Donnarumma, ma potrebbero esserci ancora ulteriori movimenti in quel particolare reparto. Anche il fratello maggiore di Gigio, Antonio, vedrà scadere il suo contratto, quindi bisognerà capire chi sarà il terzo portiere, con Ciprian Tatarusanu che dovrebbe essere il n.2 alle spalle di Maignan.

Alessandro Plizzari potrebbe essere un'opzione, così come Alessandro Guarnone o anche Jungdal della Primavera, ma le notizie dalla Turchia suggeriscono che Maldini e Massara sono sul mercato. Secondo il giornalista Ertan Suzgun, il Milan è interessato al portiere 18enne del Kayserispor Dogan Alemdar.

ÖZEL - Milan, Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar için 3 milyon Euro’luk resmî teklifte bulundu.



🔸 Doğan Alemdar, kariyer planlaması için Avrupa’da oynamak istiyor. pic.twitter.com/Tt2RDleKuz — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) June 3, 2021

È diventato titolare a dicembre e ha catturato l'attenzione degli scout del Milan, con il club che avrebbe avanzato un'offerta ufficiale di tre milioni di euro. Il desiderio di Alemdar di trasferirsi in Europa potrebbe fare la differenza.