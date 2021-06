L'Inter ha cominciato a muoversi in maniera decisa sul mercato. In attesa di capire quale sarà il futuro di Achraf Hakimi, su cui ci sono Chelsea e Paris Saint Germain pronte a scatenare un'asta, i nerazzurri avrebbero chiuso il colpo Hakan Calhanoglu, ingaggiato a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Milan, con le visite mediche fissate per domani. Intanto il club meneghino starebbe lavorando anche per sistemare la questione portiere per cercare un vice Handanovic che possa raccoglierne l'eredità nei prossimi mesi e il nome nuovo finito nel mirino dei dirigenti sarebbe quello di Bartlomiej Dragowski, attualmente in forza alla Fiorentina.

L'Inter vuole Dragowski

L'Inter è sempre alla ricerca dell'erede di Samir Handanovic. Il capitano non è più giovanissimo, essendo un classe 1984, e per questo la società nerazzurra avrebbe cominciato a lavorare per trovare un sostituto all'altezza. L'idea sarebbe quella di prendere già un potenziale sostituto che possa alternarsi con lo sloveno in questa stagione per poi sostituirlo definitivamente l'anno prossimo.

Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Bartlomiej Dragowski. L'estremo difensore polacco è in forza alla Fiorentina, ma i viola non lo considerano incedibile. Il portiere, dal suo canto, ha offerto un buon rendimento nonostante l'annata poco positiva dei viola, che avrebbero dovuto lottare per un piazzamento europeo e, invece, hanno raggiunto la salvezza nelle ultime giornate.

Il giocatore è ancora molto giovane, essendo un classe 1997, e per questo ha ancora tanti margini di crescita, ma verrebbe volentieri a Milano, dove difenderebbe il titolo di campione d'Italia, oltre a poter giocare in Champions League con continuità.

La trattativa con la Fiorentina

La Fiorentina non considererebbe incedibile Barlomiej Dragowski e, inoltre, il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Per questo motivo, questa estate potrebbe essere l'ultima per cedere il portiere alle proprie condizioni visto che l'anno prossimo, essendo ad un anno dalla scadenza, rischierebbe grosso. I viola valutano l'estremo difensore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro ma, stando a quanto riportato da La Nazione, le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari.

Il calciatore che piace molto al club di Rocco Commisso è Stefano Sensi, che a Milano non ha convinto a pieno a causa dei suoi continui problemi fisici. Operazione che permetterebbe a Marotta di recuperare l'investimento fatto un anno fa e realizzare una piccola plusvalenza. Uno scambio che, dunque, servirebbe ad entrambe le società per sistemare anche i conti, che hanno subito pesanti perdite in questi mesi.