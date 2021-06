Sabato 26 giugno alle ore 21 si giocherà Austria-Italia, match valido per gli Ottavi di Finale di Euro 2020. La nazionale di Franco Foda si è qualificata come seconda al Gruppo C con sei punti, grazie alle due vittorie con Macedonia del Nord (3-1) e Ucraina (1-0) mentre hanno dovuto arrendersi alla caratura dell'Olanda, con la quale sono stati sconfitti per 2-0. Gli azzurri, invece, hanno ottenuto bottino pieno in tutte e tre le partite disputate del Girone A, chiudendo a nove punti con nessun goal subito, per merito del 3-0 ottenuto sia con Svizzera che con la Turchia e dell'1-0 col Galles.

Statistiche: durante gli ultimi tre incontri disputati tra Italia ed Austria nei Mondiali ad avere la meglio sono sempre stati gli Azzurri, imponendosi sempre di misura.

Italia, ballottaggio Verratti-Locatelli in mezzo al campo

Roberto Mancini e la sua Italia, dopo aver ottenuto il trentesimo risultato utile consecutivo, si proiettano alla fase a eliminazione diretta con grande entusiasmo e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Per approdare al turno successivo, il tecnico italiano potrebbe schierare ancora una volta il 4-3-3, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. In difesa, invece, dovrebbe tornare dal primo minuto la coppia di centrali bianconera Bonucci-Chiellini, affiancata da Di Lorenzo e Spinazzola come terzini.

Le chiavi del centrocampo saranno, con ogni probabilità, affidate a Jorginho, Barella e a uno tra Verratti e Locatelli, col gioiello del Psg che pare leggermente favorito per una maglia da titolare. Il tridente d'attacco avrà come probabili protagonisti Insigne e Berardi ai lati di Ciro Immobile.

Austria, Foda potrebbe riproporre la stessa formazione messa in campo con l'Ucraina

Franco Foda e la sua Austria affronteranno gli azzurri essendo ben consci di non avere i favori del pronostico. Per tentare di insediare l'Italia, l'allenatore dell'Austria potrebbe scegliere il 4-3-2-1, che all'occorrenza può trasformarsi in 4-3-3.

Bachmann giocherà il porta, mentre il quartetto difensivo avrà buone chance di essere composto da Alaba e Lainer ai lati, mentre Dragović e Hinteregger faranno da filtro in mezzo. La cerniera di centrocampo, invece, sarà presumibilmente composta da Schlager, Laimer e Grillitsch. Baumgartner (qualora non abbia ripercussioni dopo il colpo subito nella gara contro l'Ucraina) e Sabitzer, infine, dovrebbero essere i trequartisti iniziali del match, i quali avranno il compito di fornire palle gol al vertice offensivo Arnautović.

Le probabili formazioni di Italia-Austria:

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti (Locatelli), Berardi, Immobile, Insigne.

Allenatore: Roberto Mancini.

Austria (4-3-2-1): Bachmann, Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba, X. Schlager, Laimer, Grillitsch, Baumgartner, Arnautović, Sabitzer. Allenatore: Franco Foda.