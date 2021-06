Il mercato del Milan è attualmente in una fase di stallo dopo che i dirigenti rossoneri non si sono fatti trovare impreparati per l'addio di Donnarumma, acquistando Mike Maignan dal Lille, che prenderà il posto di portiere titolare per la prossima stagione. In questo momento la trattativa principale è sicuramente il rinnovo di Calhanoglu, dal cui futuro dipenderanno diverse trattative in ballo. Parallelamente però la dirigenza rossonera starebbe affrontando qualche possibile operazione in uscita e in merito a ciò il portoghese Rafael Leao avrebbe diversi estimatori in Premier League.

Al posto dell'attaccante portoghese potrebbe arrivare un giocatore brasiliano a parametro zero, Marcos Paulo, il quale è stato proposto al club pochi giorni fa.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Leao

Secondo il giornalista Daniele Longo, il Milan ha molta fiducia nelle qualità di Leao e non lo avrebbe messo ufficialmente sul mercato. Detto questo, i dirigenti rossoneri hanno fatto alcune riflessioni insieme all'agente dell'ala Jorge Mendes. C'è stato un incontro all'inizio di questa settimana e il super agente ha chiarito che si aspetta alcune offerte importanti per il campione portoghese. Tutti gli indizi portano all'Everton e ai Wolves, interessati da un po' di tempo. Anche il Marsiglia si è unito di recente alla corsa per acquistare il giocatore e potrebbe essere un serio contendente in gara.

Presto ci sarà un nuovo incontro tra Mendes e il Milan, ma secondo le ultime indiscrezioni il club rossonero valuterà solo le offerte che arriveranno almeno a 30 milioni di euro.

Milan, possibile pista brasiliana per l'attacco

Il Milan è sempre alla ricerca di opportunità sul mercato e con una fitta rete di scouting in atto, ha diversi nomi nella sua wish list.

L'ultimo giocatore da menzionare è l'attaccante del Fluminense Marcos Paulo. Non è la prima volta che è legato ai rossoneri con Paolo Maldini e Ricky Massara che starebbero monitorando la sua situazione. Il motivo principale dell'interesse rossonero è la scadenza del contratto che scadrà questo mese, avendo deciso di non rinnovare.

Il Milan ha già parlato con l'agente del giocatore e l'affare sarebbe sicuramente conveniente per il club rossonero. Da gennaio, però, l'Atletico Madrid spinge per il giocatore, attratto del versatile 20enne che può giocare ovunque in attacco. Detto questo, i rossoneri non hanno intenzione di partecipare ad alcuna asta. Resta da vedere se faranno un tentativo concreto di ingaggiare l'attaccante Per ora, però, è solo un'ipotesi allettante. Il valore di mercato del giocatore si attesta sui 9 milioni di euro secondo il portale 'transfermarkt' e potrebbe rappresentare un investimento ad alto potenziale.