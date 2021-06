La Juventus durante la passata sessione di Calciomercato, quella estiva, ha ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta Cristian Romero. Una decisione che si è rivelata non proprio azzeccata, almeno valutando la stagione 2020-2021 del difensore. Romero è stato uno dei migliori della squadra bergamasca e in generale del campionato italiano, a tal punto da diventare parte integrante della nazionale argentina allenata dal commissario tecnico Lionel Scaloni. In una recente intervista a SportWeek, il classe 1998 si è raccontato, spiegando anche il motivo per il quale ha deciso di lasciare la Juventus per trasferirsi all'Atalanta.

L'obiettivo del difensore era ed è quello di giocare titolare e alla Juventus non avrebbe avuto il posto garantito vista l'abbondanza nel settore centrale. Cristian Romero ha poi sottolineato come tante squadre lo abbiano cercato prima di accettare il trasferimento all'Atalanta. Decisiva è stata la presenza nella società bergamasca di Giampiero Gasperini, considerato uno dei migliori allenatori anche nel far crescere i giovani.

L'importanza di giocare titolare

In una recente intervista, Cristian Romero ha parlato dei suoi ultimi anni fra Genoa, Juventus e Atalanta. Il difensore ha spiegato che nell'estate 2019 fu acquistato dalla società bianconera e rimase in prestito ai liguri per una stagione per crescere e giocare titolare.

La scorsa estate invece con l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus c'era il rischio per lui di raccogliere poco minutaggio, da lì la decisione di cambiare squadra: "L'estate scorsa la Juve ha cambiato allenatore e ho capito che sarebbe stato difficile restare: ci speravo, ma c'erano tanti difensori centrali". Il difensore ha spiegato che a lui non sarebbe servito giocare cinque o sei partite stagione.

Proseguendo la sua intervista ha aggiunto: "La Juventus è la Juventus ma non voglio rimanere in panchina". Da qui la decisione di trasferirsi all'Atalanta.

Gasperini decisivo per il trasferimento di Romero all'Atalanta

Decisiva la presenza di Gasperini. A tal riguardo Romero ha dichiarato: "Ai tempi del Genoa tanti compagni mi avevano parlato benissimo di Gasperini".

Sempre sul tecnico dell'Atalanta ha sottolineato: "Se lo ascolti e ti alleni bene, ti sta dietro passo dopo passo e ti fa migliorare".

Cristian Romero si è trasferito all'Atalanta in prestito oneroso di 2 milioni di euro più diritto di riscatto di circa 18 milioni di euro da pagare entro a giugno 2022. Diritto che evidentemente sarà rispettato dalla società bergamasca. Fra l'altro si parla di un interesse concreto del Manchester United per l'argentino, che potrebbe investire circa 40 milioni di euro per il difensore.