Il Milan sta cercando di capire quali possano essere le opportunità da cogliere sul mercato, sfruttando anche la possibilità di imbastire trattative che includano qualche contropartita tecnica. A tal proposito è venuto fuori il nome del difensore del Verona Matteo Lovato, con il rossonero Mattia Caldara che potrebbe sbarcare in Veneto. Sul fronte offensivo, invece, sarebbe sempre viva la pista che porta all'argentino ex Inter Mauro Icardi, il quale sembra essere in uscita dal Paris Saint Germain. Infine, ci sarebbe anche l'opportunità che possa vestire la maglia rossonera Hakim Ziyech, marocchino del Chelsea, il cui ingaggio è però molto alto rispetto ai parametri rossoneri.

Calciomercato Milan, ipotesi Lovato per la difesa rossonera

L'Hellas Verona sarebbe interessato al difensore rossonero Mattia Caldara e il direttore Tony D'Amico potrebbe accettarlo come contropartita tecnica nella trattativa che porterebbe Lovato al Milan. Per convincere i gialloblù, però, servirebbe anche una somma in denaro. Un anno e mezzo fa il Verona aveva preso il difensore dal Padova per un milione di euro e ora il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro dopo una stagione in cui ha collezionato 24 presenze in campionato, attirando l'attenzione di diversi top club. Anche l'Atalanta vorrebbe Lovato, proprio perché i nerazzurri non acquisteranno Caldara a titolo definitivo e stanno valutando altri profili per il ruolo, quindi il club di Percassi potrebbe offrire un giovane interessante come l'esterno Ruggeri per cercare di battere la concorrenza del Milan.

Calciomercato Milan, sempre viva la pista che porta a Mauro Icardi

L'agente e moglie di Icardi, Wanda Nara, assieme al suo entourage sarebbe già al lavoro per cercare di riportare Icardi in Italia e ci sarebbero stati colloqui con Juventus e Milan. Sarebbe proprio la moglie dell'argentino a spingere per un ritorno del proprio marito in Italia, potendo così tornare stabilmente a Milano.

Secondo quanto riportato dai media, Juventus, Milan e Roma sarebbero i tre club italiani pronti a tentare di acquistare Icardi qualora dovesse aprirsi l'opportunità di riportarlo in Italia. L'ex capitano dell'Inter è attualmente considerato ai margini dei piani del Paris Saint Germain, con l'idea che possa tornare in Serie A per provare a rilanciarsi in maniera concreta.

Per Ziyech servirebbe l'aiuto del Chelsea

Il Milan starebbe continuando a monitorare la situazione di Hakim Ziyech, giocatore in uscita dal Chelsea perché in rotta con il tecnico Tuchel. Un’opportunità potrebbe essere quella di acquistarlo in prestito, ma l’affare richiederebbe la collaborazione dei Blues: il nazionale marocchino, infatti, guadagna 7 milioni l’anno e gli inglesi dovrebbero farsi carico di una parte dell’ingaggio.