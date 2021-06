La sessione di mercato estiva deve ancora iniziare ufficialmente, ma il Calciomercato sembra essere partito col botto. Il Milan, infatti, ha perso definitivamente Gianluigi Donnarumma, che sarà sostituito da Mike Maignan, ex portiere del Lille già presentato ufficialmente dalla dirigenza rossonera. Nelle ultime ore sembrava praticamente chiuso anche un altro acquisto, cioè quello del francese Olivier Giroud. A tal proposito, il dirigente rossonero Paolo Maldini avrebbe delle perplessità sulla bontà dell'affare perché avrebbe in mente un altro giocatore per rinforzare il reparto offensivo.

Si tratterebbe di Mauro Icardi, argentino ex Inter ora in forza al Paris Saint Germain. Un altro obiettivo per l'attacco sarebbe l'attaccante Gianluca Scamacca, che bene ha fatto col suo club e con la nazionale italiana under 21.

Calciomercato Milan, obiettivo Icardi per rinforzare l'attacco

Come già accennato, il Milan è stato costantemente accostato a Olivier Giroud, ma dato che il francese ha 34 anni e non è stato regolarmente titolare al Chelsea la scorsa stagione, si è ipotizzato l'arrivo di un altro attaccante a Milanello. Secondo le ultime fonti, infatti, il direttore sportivo Paolo Maldini al momento non è così convinto di scommettere su Giroud, visto che vuole un centravanti affidabile e non vuole rischiare un'operazione simile al flop di Mandzukic.

Maldini, inoltre, avrebbe in mente da tempo un nome, cioè quello dell'attaccante parigino Mauro Icardi. L'ex capitano rossonero sa che l'argentino non è considerato titolare a Parigi e potrebbe provare a riportarlo in Serie A. Nonostante Icardi abbia recentemente dichiarato di voler restare al PSG, il giocatore non disdegnerebbe un ritorno in Italia da protagonista per prendersi la rivincita sull'Inter.

Maldini sarebbe intenzionato a sfruttare la sua amicizia con Leonardo – l'attuale direttore sportivo dei parigini – e tentare il colpo che certamente darebbe un grosso dispiacere ai tifosi nerazzurri. Il giocatore ha infatti una valutazione molto alta secondo il portale transfermarkt (55 milioni di euro), ecco perché sarà necessario trovare una formula che possa consentire al Milan di portare a termine l'operazione.

Calciomercato Milan, viva la pista Scamacca

Nelle ultime ore è riemerso il nome di Gianluca Scamacca come rinforzo per l'attacco rossonero, l'attaccante del Sassuolo che ha giocato la scorsa stagione in prestito al Genoa. Tuttavia, al momento non c'è ancora una vera trattativa tra i due club, ma è chiaro che il giocatore si adatterebbe al tipo di profilo che il Milan vorrebbe: giovane, con un alto potenziale, uno stipendio basso e probabilmente un costo inferiore rispetto alla stella della Fiorentina Dusan Vlahovic.