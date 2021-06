L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, anche se non mancano le difficoltà dovute alla crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e in particolare la società nerazzurra negli ultimi mesi. Proprio per questo il club meneghino potrebbe fare uno o due sacrifici sul mercato in uscita per sistemare i conti e avere poi il tesoretto necessario a disposizione per assecondare le richieste del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Con l'eventuale partenza di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez la società potrebbe incassare una cifra tra i 160 e i 170 milioni di euro complessivi, senza contare la possibile partenza di quei calciatori che ormai sono fuori dal progetto come Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e Lazaro.

Muriel e Luis Alberto i sogni di Inzaghi

Con la cessione di uno o due big, serviranno sostituti all'altezza affinché l'Inter resti competitiva e possa quantomeno lottare per difendere lo scudetto appena conquistato, a undici anni dall'ultima volta. Inoltre, c'è la suggestione di vincere il ventesimo scudetto, che vorrebbe dire la seconda stella sulla maglia nerazzurra.

In caso di partenza di Lautaro Martinez, il grande obiettivo risponde al nome di Luis Muriel. Complice anche l'età non più giovanissima, essendo un classe 1991, l'Atalanta difficilmente potrà chiedere una cifra superiore ai 30 milioni di euro e occhio anche al possibile inserimento di contropartite tecniche. Il colombiano sarebbe perfetto per Inzaghi visto che anche nell'ultima stagione, pur partendo spesso dalla panchina, ha messo a segno ventidue reti e collezionato nove assist in trentasei partite di campionato, a fronte di tre gol messi a segno in Champions League.

Il grande sogno in mezzo al campo, poi, risponde al nome di Luis Alberto. Simone Inzaghi lo avrebbe chiamato nei giorni scorsi e il giocatore si sarebbe detto entusiasta qualora ci fosse la possibilità di raggiungerlo a Milano. Certo, non sarà semplice convincere la Lazio, ma con una proposta tra i 40 e i 50 milioni di euro i biancocelesti potrebbero anche decidere di cedere lo spagnolo.

La possibile Inter 2021-2022

La nuova Inter potrebbe essere abbastanza diversa rispetto a quella che ha conquistato lo scudetto. Oltre a Hakimi e Lautaro Martinez, molto probabilmente non ci sarà Christian Eriksen, a cui sarà impiantato un defibrillatore cardiaco per regolare le anomalie del battito.

Sulla fascia sinistra molto dipenderà anche dall'affare Hakimi e se sarà ceduto al Chelsea per 60 milioni di euro più uno tra Alonso e Emerson Palmieri o al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro più bonus.

In quest'ultimo caso, i nerazzurri proverebbero a chiudere per Filip Kostic. A destra si parla di Dumfries, che nel caso si giocherebbe il posto con Darmian. La difesa, invece, resterà immutata.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Luis Alberto, Kostic; Lukaku, Muriel.